El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC), José Luis Espert, analizó la situación económica a la que deberá enfrentarse el gobierno entrante del presidente electo Javier Milei. En ese sentido, el legislador advirtió sobre el ajuste, considerando que "hay que ser muy cuidadoso" y que no deberían pagarlo "los humanos pobres".

"Hay que ser muy cuidadoso con el ajuste, siempre toca a personas; y sería bueno que los que paguen el ajuste no sean los humanos pobres", remarcó el diputado nacional en diálogo con Radio CNN. En ese sentido, sostuvo "que al ajuste lo paguen quienes tienen que pagarlo". "La gente que tiene que pagar este ajuste no debería tener nada que ver o debería tener poco que ver con la que permanentemente ha sido estropeada y exprimida por un sistema populista que nos ha llevado a crisis cada siete años y medio en los últimos 60", precisó.

Los gobernadores de Juntos por el Cambio discutieron la estrategia ante Milei: "El consenso hay que construirlo y conversarlo"

Sumado a esto, mencionó que hay "650 mil ñoquis en el Estado" que le "están robando la plata a los contribuyentes". "En la Argentina hay 650 mil ocupas en el Estado que le están robando la plata a los buenos laburantes del Estado y al contribuyente. Son los ñoquis: unas 650 mil personas, muy concentradas en las provincias. Entonces, vos a esa gente la tenés que echar, la tenés que indemnizar de acuerdo con la ley y bla bla bla…", manifestó.

Y agregó: "Echar a gente e indemnizarla es parte del ajuste de 5 puntos del PBI y el ajuste siempre toca a personas. Por ejemplo, si vamos a cortar cinco puntos del gasto público, una parte va a tener que venir por el ajuste de tarifas. Será de a poco o de golpe, eso es tema del presidente, no me meto".

José Luis Espert brindó su apoyo a Javier Milei, a quien él votó en el balotaje.

Además, estableció que la gente que sufrirá el ajuste de tarifas "no tiene la culpa". "Tenés que ir al trucho y echarlo, porque es un robo", remarcó. "Hacer una cosa diferente implica que si vos eras un pecador y sos creyente, vas a pasar por el Purgatorio antes de ir al Cielo. Si lo ponés en términos más terrenales: la Argentina era un adicto al populismo y para salirse de ahí va a tener que pasar por un síndrome de abstinencia. O sea, esto indoloro para algunos y doloso solo para otros no va a ser. Quien más, quien menos, algo va a sufrir", insistió.

"Lo peor que podíamos hacer en la Argentina es seguir por el camino del populismo que veníamos recorriendo hacía décadas y décadas, a tal punto que la pobreza llegó a ser del 50%. Cuando vos tenés a la mitad de la población pobre, destruida, con el narcotráfico rampante y la inseguridad que explota, no hay dudas de que tenés que cambiar y hacer una cosa totalmente diferente. El camino elemental es el del sentido común (...) Implica correcciones, ajustes", explicó.

Otro de los puntos que mencionó fue el de la obra pública. Al respecto, sostuvo que el presidente electo "no quiere hacer desaparecer a la obra pública", sino que "la está privatizando". También negó que exista un riesgo de una híperinflación: "Una híper es una cosa muy de destrucción del poder político". "Si te va mal, tenés un Rodrigazo más que una híper", precisó.

El apoyo de Espert a Milei: "En absoluta disposición para conversar con él"

Para Espert, "el nuevo Gobierno tiene que desarrollar músculo político".

Consultado sobre el apoyo de su espacio al presidente electo, el diputado manifestó estar "muy feliz" de que "el pueblo argentino se haya dado una segunda oportunidad de sacarse de encima esta lacra que ha sido el kirchnerismo". "La sociedad confirmó que quiere cambiar y le dijo basta al populismo que tanto mal le ha hecho", manifestó. Sumado a esto, sostuvo que el hecho de que "las ideas de la libertad" gobiernen "después de décadas de estar afuera de la discusión" lo ponen "muy contento".

"Le deseo toda la suerte al presidente electo Javier Milei, a quien voté", agregó el legislador. Asimismo, reveló que le mandó un mensaje al economista, pero que no obtuvo respuesta. No obstante, aclaró que está "encantado de la vida de tomarme un café con él, cuando Javier quiera, en absoluta disposición para conversar con él". "Aunque no conversemos, me va a encontrar en el Congreso", afirmó.

Respecto a la gestión del libertario, el legislador consideró que los nombres que suenan para ocupar el Ministerio de Economía le parecen "profesionales de la ostia". Además, destacó que "el nuevo Gobierno tiene que desarrollar un músculo político". "Milei va a estar trabajando para que te den ganas de transitar el purgatorio", manifestó.

MB / Gi