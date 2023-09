"Es una ignorancia absoluta del derecho internacional". Con esta respuesta Juan José Gómez Centurión cuestionó las declaraciones de Diana Mondino sobre Malvinas, quien había asegurado que los isleños deben decidir su propio destino. En diálogo con PERFIL, el veterano y dirigente del partido NOS aseguró que esa posición "es una torpeza y ofende a mucha gente".

Mondino es economista y asesora de La Libertad Avanza y, según confirmó Javier Milei, será la elegida para estar al frente de Cancillería si llegan a ser Gobierno. Por ese motivo, sobre todo, sus declaraciones no pasaron desapercibidas.

En una entrevista con el medio inglés de The Telegraph habló sobre su postura con respecto a Malvinas: "Pueden pasar muchos años, pero no se puede imponer ninguna decisión a otras personas, ni a los argentinos ni a nadie. Ya no se pueden imponer decisiones, eso tiene que terminar", dijo en un tramo del reportaje. Y luego agregó: "¿Cómo entendería la inflación alguien que no haya nacido ni crecido en Argentina? ¿Por qué alguien querría ser parte de una sociedad? Necesitamos convertirnos en un país normal y somos un país vacío".

Gómez Centurión le respondió a la economista. Más allá de la disposición constitucional que establece que "la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía" sobre las islas, el ex carapintada subrayó que el asunto de la autodeterminación de los pueblos, en este caso, ya fue resuelto por el derecho internacional.

"Las dos resoluciones de Naciones Unidas con respecto a Malvinas dicen claramente que es una disputa de soberanía y que no hay ningún lugar al fenómeno de la autodeterminación de los pueblos", sostuvo Gómez Centurión.

"Pongo otro ejemplo: si hoy entrás al sitio de la secretaría de Estado de los Estados Unidos ves que no reconocen la soberanía de Gran Bretaña en las islas. Con lo cual, tampoco le adjudican el derecho de un referéndum. La única postura que ha sostenido durante 41 años la Argentina ha sido el reclamo de la soberanía. La autodeterminación de los pueblos no tiene lugar por normas de Naciones Unidas y por derecho consuetudinario", agregó.

El dirigente calificó a las declaraciones de Mondino de "insólitas". "Me sorprendió. No hay ninguna postura elaborada. Si lo que pretendía era dar un gesto de buena voluntad hacia Gran Bretaña, pero eso también está contemplado en las resoluciones de Naciones Unidas. Es obvio que siempre van a ser respetados los intereses de los isleños. Eso no está en duda. Queda claro que hay un desconocimiento absoluto de las normas del derecho internacional o un no entendimiento", subrayó Gómez Centurión.

Por último, el dirigente lamentó las declaraciones de Mondino y sostuvo que "más allá de la torpeza, y quizás sin desearlo, ofenden a mucha gente. Doy por sentado que fue un acto de buena voluntad sin intención de dañar, pero no se puede ser tan liviano en cuestiones estratégicas y con tanta historia en la vida de la República".

Gómez Centurión descartó formar parte de La Libertad Avanza

A principios de septiembre se había instalado que Juan José Gómez Centurión se había unido a las filas de La Libertad Avanza. El dirigente tiene una larga trayectoria que incluyó candidaturas a la Presidencia y la titularidad de la Aduana durante el gobierno de Mauricio Macri. Ahora el rumor lo ubicaba como un posible ministro de Seguridad y Defensa de Javier Milei en caso de ganar las elecciones.

Apenas comenzó a circular la posibilidad Gómez Centurión lo negó. "Lo dije siempre con claridad y transparencia: nunca me llamaron, ni me hicieron una propuesta ni tampoco me consultaron sobre todos los planes que tenemos en diferentes materias con mi espacio", repitió a Perfil.

