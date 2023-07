Diana Mondino, precandidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, opinó sobre el acuerdo con el FMI y destacó que "el Fondo fue muy generoso con Argentina", en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

El acuerdo con el FMI está confirmado y me gustaría una reflexión tuya sobre eso...

Dejemos de lado que cuando le pagás al Fondo para que se vaya, al mismo tiempo le estás pidiendo más dinero, no solo que te refinancie lo que se debe sino que agregue fondos adicionales.

Es muy importante porque no solo no pagamos lo que debíamos, y por eso se requiere una refinanciación o un nuevo plan, sino que además se piden fondos adicionales y es relevante porque es más deuda, ¿quién la va a pagar? En el futuro.

¿Creés que le van a dar fondos adicionales?

No, digo lo que están pidiendo. El Fondo asiste a países con dificultades, después vemos de cuál tipo, pero te financian mientras hacés cambios o hasta que se solucione el problema que tenés, y aunque se solucione o no, la deuda queda, y esas condiciones son mucho más favorables, en general, que con otros acreedores, por eso la gente va al Fondo. Además, nadie te presta cuando estás en dificultad.

Argentina no ha cumplido ninguna de las condicionalidades, que es una traducción mala de “cuando pase tal cosa ocurre tal otra”. Lo que Argentina ha incumplido es cada una de las promesas de ir realizando los ajustes necesarios para que se solucione el problema inicial que se estaba financiando.

Entonces, la situación es muy particular, para el Fondo y para Argentina, porque el Fondo fue muy generoso con Argentina, no fue estricto ni en las condiciones, ni en el cumplimiento que se iba pidiendo, y fueron muchos millones de dólares los que se dieron que estaban en el límite o que excedían, según como lo mires, el requisito de capital que Argentina debería cumplir, así que tenemos un tema importante de ambos lados.

Por otro lado, el Fondo tiene una responsabilidad, no puede decir “Argentina, te desenchufo, problema tuyo”, pero Argentina también tiene una responsabilidad, porque somos nosotros mismos quienes debemos arreglar los problemas.

La totalidad de la deuda con todos los organismos multilaterales: FMI, Banco Mundial, el BID, entre todos, no llegan al 20% de la deuda documentada argentina, así que aunque nos perdonaran toda la deuda, te quedaría el 80% restante.

¿Qué porcentaje de la deuda es en dólares y qué porcentaje en pesos?

Definamos el dólar, porque acá tenemos esta cuestión tan extraña que es el dólar límite, o sea, que te pagan en pesos acorde a lo que sea la cotización del dólar, pero más o menos el 60%-40%.

¿Ahí estás considerando el dólar linked cómo dólar?

No, como peso. El linked se mueve a medida que se mueve el dólar oficial, o el resto de la deuda en pesos es ajustada por la inflación.

¿Qué porcentaje del total de la deuda en pesos es dólar linked?

Creo que 15%-20%, pero no podía decirlo con precisión. Lo importante en esto es que, a mi juicio, no debería distinguirse la deuda en dólares o pesos, porque tenés que pagarle a todos, no podés decir “bueno, porque es en pesos no te la pago”. No me entra en la cabeza eso, yo sé que muchos políticos dicen que la deuda en pesos no importa, pero me resulta chocante.

¿Son distintas las posibilidades de pago de una y otra?

Para mí, la posibilidad de pago tenés que recaudar lo suficiente para no tener déficit y poder pagar tu deuda, entonces vas pagando de acuerdo al vencimiento, eso sería lo ideal. Como profesora de finanzas te digo que es más fácil pagar la deuda más cara primero y después la más barata, si es que no te alcanza para todo, que no es lo que está ocurriendo en Argentina.

De hecho, decimos que le queremos pagar al Fondo y tomamos deuda con el swap chino, cuyas condiciones no se conocen, o al menos yo no la conozco, y dudo que sea más barato que el Fondo.

Por los datos que tenemos sí, sería 8% con el swap chino y poco más del 9% con el Fondo.

La tasa del Fondo no es más cara, sino que tiene penalidades por incurrir en ciertos problemas, que son muchas de las cosas que Argentina está incumpliendo. Fijate que Alberto Fernández y Sergio Massa dicen que no quieren sobretasa, pero están en mora, y cuando estás en mora pagás una tasa más alta, y no es inventado para Argentina, es una normativa que existe hace varios años.

Desde el punto de vista jurídico, y hasta moral o ético, es lo mismo porque es una deuda que tenés que honrar. Ahora, desde el punto de vista fáctico, la Argentina ha dado demostraciones de que muchas veces ha licuado la deuda interna en pesos, con una híperdevaluación o con una confiscación de esa deuda.

¿Hay formas de resolver la deuda en pesos con des acciones de las personas que son los acreedores, perjudicando a los acreedores que no las hay en dólares? ¿Por algo los acreedores prefieren que la jurisdicción sea en Estados Unidos y no en la Argentina de la resolución de los conflictos?

Exactamente. Lamentablemente, ha sido lo que ocurrió varias veces en Argentina pero, en el fondo, ¿por qué prefieren la jurisdicción de afuera? Porque en Argentina, los jueces no defienden a los depositantes, que somos vos, yo, tu tía y el taxista que nos está escuchando, es el ahorro de los argentinos, y Argentina lo ha destruido varias veces.

Entonces, cuando decís "la deuda en pesos la puedo pagar distinto o la licuo", estás diciendo "no voy a pagar el ahorro de los argentinos".

Cuando se prefiere la legislación de afuera, es porque más tarde, más temprano, con sobre tasa o penalidad, algún día cobras. En Argentina tuvimos una justicia que ha avalado, posiblemente con buenas razones, que a los argentinos no nos paguen, y creo que eso es terrible.

Pero suponete que eso no volviera a ocurrir y que siempre hubiera que pagar, no existe el concepto de licuar deuda que está ajustada por inflación, ¿cómo lo haces? Entonces, como todo el mundo le tomó el tiempo a los gobiernos argentinos, por eso hay que emitir indexado por dólares o por el dólar oficial. La gente dice "no me digas cuánto es la tasa, decime si comparado con la inflación me vas a pagar más o menos". Por eso no es licuable.

¿Seguro no va a ser licuable? ¿No creés que se va a inventar algo para que lo sea?

Viendo lo que ocurrió el lunes, tenés la razón en que inventan algo. El lunes demostraron que tienen ganas de licuar la deuda, y no solo que tienen ganas, sino que ya lo hicieron.

Cuando se pone un dólar especial, transitorio, efímero para algunos bienes exportables, y se ponen impuestos adicionales a las importaciones, estás diciendo que todo es más caro, pero "yo no toco el dólar oficial, así que te voy a pagar al valor del oficial".

Inventaron una nueva forma de licuar el dólar oficial, y para mí es un tiro en el pie porque acabás de cerrar la puerta para la forma de financiación que tenía el gobierno argentino.

El gobierno argentino emitía en pesos, ya sea ajustado por inflación o por el tipo de cambio oficial, y el lunes demostraste que te importa poco ese tipo de cosas y que lo vas a licuar. Hay una razón: el gobierno argentino es el principal deudor de la economía argentina, entonces dicen “te doy esto o no te doy nada, elegí”.

¿No creés que quienes compran bonos en pesos no saben que, de alguna manera, van a ser licuados? ¿Y que aunque gane la oposición va a haber algún grado de licuación?

Para eso es el cepo, para que no tengas más remedio que comprar esto. No sé si voluntariamente un argentino que camina por Argentina haría eso. Los bancos, los fondos comunes de inversión y las empresas están obligadas a comprar este tipo de deuda, porque no pueden comprar otra, de hecho es delito comprar otro tipo.

Entonces, cuidado, porque no es que los argentinos no sepan, sino que tienen que hacerlo y rogar que se lo paguen antes de que haya una catástrofe o que se puedan escapar pronto de la situación.

Alejandro Gomel (AG): Patricia Bullrich dice que irá a pedir al Fondo 40 mil millones de dólares y con eso tendrá un seguro para salir adelante de aquí en más. ¿Es una buena idea?

Faltan muchísimos detalles pero, a mí, el concepto de pagar una deuda con otra no me deja demasiado contenta. Lo que estás diciendo es “en vez de pagarle a Juan, le pago a Pedro”, en ese caso tendríamos que al Fondo le voy a deber más, o a quien sea. Al día siguiente tenés el mismo problema, porque Argentina tiene déficit, y si no puedo pagar lo viejo por qué voy a poder pagar lo nuevo.

Argentina tiene déficit corriente, apenas alcanza para pagar sueldos, no estamos pagando intereses, y la deuda del Banco Central sigue corriendo a un ritmo de casi 150% anual. Entonces, no podés decir “prestame más”, ¿qué hacemos con el déficit?

AG: El tema a esta altura es si el Fondo le va a dar más plata a la Argentina...

El problema argentino ha sido, es y será el enorme gasto público que tenemos. Hasta que no organices un poco mejor y con mayor eficiencia, ese gasto no vas a tener demasiados resultados. La eficiencia es fundamental, y en Argentina es una palabra que parece mala, pero, ¿escuchas a algún candidato, que no sea de La Libertad Avanza, hablar de eficiencia?

La cuestión de fondo es que déficit fiscal cero no tiene casi ninguna economía desarrollada. La Argentina lo tendría que tener porque con tanto default no tiene capacidad de endeudarse. Y la deuda, en la medida que la tasa de interés sea menor que la tasa de crecimiento del producto bruto, no es un problema porque se renueva y se pagan los intereses y siempre se debe lo mismo respecto al producto bruto.

El problema de Argentina es que, como no pagó en el pasado, paga tasas de interés que son imposibles de sostener a largo plazo, o sea que la Argentina, por lo que hizo en el pasado, no debería endeudarse porque el costo de eso es tan grande que inevitablemente se hace contraproducente.

Casi perfecta la explicación. Cuando los demás también tienen déficit eso incluye haber pagado intereses. Cuando hablamos de Argentina es antes de pagar intereses.

Tenemos tres déficit: operativo, cuasi fiscal y financiero. El operativo lo están negociando con el Fondo a ver si se lo dejan a 2,5%. Con el financiero estamos en 3%, según el dólar oficial y si es el verdadero arriba del 3%, más el cuasi fiscal. Así que cuando los otros dicen “tengo 1% o 2% de déficit”, ojo, porque es después de haber pagado intereses. Si nosotros contáramos eso tendríamos casi 7%.

Segundo, Argentina no crece, sino que está cayendo, y aunque crezca, ahora que viene Vaca Muerta, el litio, la soja, el mejor gobierno del mundo y empezás a crecer, todavía tenés que pagar lo viejo.

¿Entonces la solución para Argentina no es la deuda?

Nunca.

No quiere decir que la deuda sea buena o mala sino que depende de la situación.

Exactamente, la palabra mágica de los economistas, depende.

Entonces, en ese depende, ¿por qué Macri se endeudó de esa manera?

Malas decisiones en Argentina tuvimos históricamente. Macri bajó de 7,5%, casi 8%, a 0,6% cuando se fue.

0,6% cuando se fue es una parte del déficit, ¿no?

Cuasi fiscal que tenía Macri, empezamos a hablar en serio. Cuando él recibe, tenía un cuasi fiscal alto y una deuda no documentada, que es la deuda de los futuros, no metida en el 8%.

¿Por qué no ponemos el déficit fiscal total?

Porque no me acuerdo ahora.

¿El operativo hoy sería 1,9%? ¿Es lo que pide el Fondo y fue 0,6% el que dejó Macri?

Sí, es lo que pide que lleguen. A fin de año le piden 2,5%, que tiene que ser 1,9% en lo que queda de los seis meses, para compensar el 3% y algo que teníamos. Veníamos a 120 por hora y te dicen que en promedio tenés que hacer 40, con lo cual debes bajar a 20 para que el promedio te dé bien.

El problema de Macri, y de todos es que tenemos un sistema que por algún motivo genera déficit, pongas nuevos impuestos o los subas, tal vez porque esos impuestos hacen recesiva la economía o porque ya que vas a recaudar más los gastas, tal vez porque tengamos un gasto ineficiente, ponele la razón que sea, pero Argentina subió sustancialmente, en los últimos 20 años, el gasto público total y la recaudación pasaron a ser al doble.

Ahora tenemos una situación particular y es que se hizo la reestructuración de la deuda, en septiembre, que había dejado Macri, y por la forma en que se hizo quedó como que Argentina no pagaba.

Porque le prestaron 100 a una tasa alta y no le dijeron “che, te voy a volver a pagar 100 nuevamente a una tasa más baja y aprovechemos que estamos con el desastre del coronavirus, la tasa en el mundo es cero y te bajo la tasa”, lo que hicimos fue decir “no te voy a pagar 100, te voy a pagar 50”. Pero al final la tasa era alta, con lo cual terminaste pagando más, ahí tenemos una situación sistemática.

¿Por qué no bajamos el gasto? Tenemos que hacerlo más eficiente, y hay gastos que no debería haber, pero es muy difícil bajarlo porque el 50% son jubilaciones, que no solo no deben bajar sino que tienen que subir. Entonces, es muy difícil que alguien venga y diga “bajo el gasto mañana”, bueno, este gobierno sí está tocando jubilaciones y algún otro tipo de cosas y por eso vemos las cosas que vemos en la sociedad argentina.

Nos informan que salió hoy la aprobación del crédito con el Fondo y que sería por una cantidad aún mayor de la que habitualmente se estaba mencionando.

Me pongo muy contenta en el corto plazo porque va a haber dólares, y pregunto ¿a dónde van a ir esos dólares? ¿Se los vas a seguir vendiendo a amigos a $270? Decime qué hacés con esos dólares y me pongo contenta o no.

Su candidatura por La Libertad Avanza

Encuentro en vos maneras cuidadas y elegantes. ¿Cómo alguien que hace de las formas y de lo respetuoso una característica de su personalidad está con alguien como Javier Milei?

Porque me gustan sus ideas, no me voy a casar con Milei. De hecho, estoy por cumplir 40 años de casada.

Milei tiene esas formas cuando hace campaña, campañas que hace sin un peso. Cuando habla con otras personas es una súper respetuoso, respeta las ideas de cada uno. De hecho, esta faceta amable de Milei no la conocía, yo lo conocía como conferenciante como una persona que sabe mucho de economía, y somos muchos los que trabajamos por las ideas.

Las personas tienen que pasar a ser secundarias, a mí me llama la atención en Argentina que los partidos políticos tienen el nombre de la persona: peronismo, kirchnerismo, macrismo, alfonsinismo. Cuando esa persona no está, ¿las ideas desaparecen?

¿No te preocupa la relación entre medios y fines?

Siempre, obvio.

¿Vos decís que como no tiene plata es necesario el tono altisonante para llamar la atención?

¿Vos preferís usar los impuestos de los argentinos para hacer publicidad?

Pregunto si el hecho de que se utilicen mecanismos violentos en el discurso se justifican, dado que es la única forma de llamar la atención, porque no hay recursos de fondos del Estado. ¿No te genera reminiscencia de otros temas tristes en el pasado?

Acá tenemos una situación muy particular. Nosotros no creemos que haya que usar nunca los impuestos de los argentinos para hacer campaña, y por lo menos hasta ahora no se ha hecho.

Tenemos una situación en donde cualquier político, cuando está en un Estadio está a los gritos, hasta una señora como Cristina está a los gritos, la diferencia es que ella tiene una cadena nacional para hacerlo. Si vas a cualquier lado del mundo también están a los gritos.

¿Por qué vos no?

Porque mi tarea es totalmente técnica y no estoy en campaña.

Imaginate si gritaras para convencer las ideas, ¿cuánto mejor y a cuánta gente llegarían?

Sí, pero mi tarea es técnica, si tengo que gritar, guarda que soy soprano en un coro.

Me parece útil hablar un poco de estas cuestiones...

Aspiro a estar en el Congreso, donde La Libertad Avanza, por magníficas que sea las elecciones, va a estar lejísimos de ser primera minoría, porque la renovación por mitades asegura que eso no sea. Pero, aun cuando tuviéramos todo eso, el Congreso está para negociar las soluciones que convienen a la mayoría de los argentinos, y lograr un consenso.

Creo que puedo explicar que si uno hace tal cosa con la Ley de Alquileres es probable que pase tal otra. O que si usted aprueba un presupuesto que tiene un déficit, mire que va a tener que financiarlo de alguna forma, y esa forma, probablemente, sea emitiendo papelitos de colores.

Imposturas políticas

Creo en un Congreso, que es a donde aspiro a estar, donde vamos a tener que hablar mucho los argentinos, y estoy segura que los otros representantes también lo saben, lo que pasa es que como la culpa le recae a otro es fácil que parezca que las posiciones son irreductibles por todos lados, cuando todo el mundo entiende que hay cosas que no se tienen que hacer o que no se pueden.

Cuando pasan el Congreso por la tele, todos están gritando para que el resto del recinto los escuche, hace zoom y vas a ver que tienen micrófono, eso de gritar quedó de la época de algunos brillantes próceres donde se discutían leyes y había que gritar para que te escuchen en el otro rincón.

No es solo un tema de volumen...

Es muy histriónico, es lo mismo de un lado o del otro. El tipo que está al lado ni siquiera te está mirando.

