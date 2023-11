La Justicia le pone límites al discurso negacionista

Sin nombrarlo directamente, titulares de cátedras de Derecho Penal de universidades de todo el país se pronunciaron contra el discurso negacionista que la fuerza de Javier Milei viene sosteniendo, sobre todo en la voz de la candidata a vicepresidenta, Victoria Villarruel.

El pronunciamiento se produjo en el marco del 22° encuentro anual de la Asociación Argentina de Profesoras y Profesores de Derecho Penal, donde cada año catedráticos de las principales universidades del país consensúan un documento con algunos nexos con temas coyunturales. El eje de la edición 2023 fue “Aportaciones del Derecho Penal para la consolidación democrática”, a dos semanas de un balotaje donde uno de los candidatos viene de plantear que en la última dictadura en realidad hubo “excesos”, sin reconocer la represión estatal, y su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, dijo que “todo lo que han contado en los últimos cuarenta años (sobre la dictadura) es falso”.

“En el documento decimos que el pacto fundante de la democracia argentina es presupuesto del Nunca Más en orden a los crímenes de lesa humanidad. No se puede negar que la dictadura y el genocidio que precedieron a la democracia fueron crímenes de lesa humanidad”. El que habla es Slokar, que además de su trabajo académico es uno de los integrantes del máximo tribunal penal del país con asiento en Comodoro Py.

En declaraciones a PERFIL, Slokar fue consultado acerca de si cree que un eventual triunfo de Milei puede traducirse en una retracción de los juicios por delitos de lesa humanidad. “No sé cuáles son las proyecciones sobre los cursos de acción que expresa esa fuerza política. Pero hay cuestiones que están definitivamente zanjadas por jurisprudencia de la Corte Suprema y de cortes internacionales, con lo cual dar marcha atrás me parece imposible”, respondió. Y agregó: “El valladar inexpugnable que conforma la doctrina de la Corte, que se proyecta, se exporta y es referencia universal, es el límite, la muralla con la que se van a tropezar con cualquier intento de reversión negacionista”.

En el mismo sentido opinó Erbetta, profesor de la Universidad Nacional de Rosario y titular de la Corte santafesina. “Está probado con grado de certeza absoluta que se cometieron delitos aberrantes y atroces. Sería casi una ingenuidad pensar conspirativamente en torno a ese enorme esfuerzo que se ha ventilado en procesos orales, con pruebas, testimonios, con inspecciones a centros clandestinos de detención”, dijo. Y agregó: “Acá no hubo una guerra. En una guerra regular, insurgente, no se violan mujeres, no se roban bebés, no se desaparece gente, de modo que hablar de guerra o excesos, para un penalista, desde lo normativo, es verdaderamente un absurdo”.