Las irónicas respuestas del "Gordo Dan" al juicio de Malena Galmarini contra los trolls libertarios

La esposa de Sergio Massa y extitular de Aysa, Malena Galmarini, amplió la causa contra el consultor político Fernando Cerimedo, a quien apuntó de liderar "hordas" de tuiteros libertarios que, entre otras funciones "atacan a dirigentes" e "instalan noticias falsas". Entre ellos, destacó a Daniel Parisini, cuyo usuario es "Gordo Dan", como el individuo "de más peso, y no solo simbólico". Ante la acusación en su contra, Parisini lanzó una serie de tuits irónicos contra la exfuncionaria.

La primera publicación que hizo al respecto fue celebrando haber sido incluido en la causa. "Oficialmente acabo de ser incluido en la mega causa twittera de Malena Galmarini por cometer el crimen de haberle ganado las elecciones", escribió, y agregó: "Gracias Dios por todo lo que me voy a divertir". El mensaje fue en respuesta a un video que subió en diciembre de 2023, donde "lamentaba" que "ni siquiera estaba en la denuncia" inicial.

Malena Galmarini, contra los trolls de Milei: "Hordas que atacan la honra, la reputación y la tranquilidad de las personas"

El siguiente posteo adjuntaba una captura de una de las evidencias aportadas por la exfuncionaria ante la posibilidad de que las "hordas" de tuiteros libertarios cumplan instrucciones del presidente Javier Milei. "Las pruebas que presentó en el juzgado Malena de que somos una agrupación terrorista", expresó Parisini y añadió risas. En la imagen, se apreciaba una serie de cuentas, entre las que se encontraba "Gordo Dan", respondiendo al mandatario que borrarían sus tuits.

También ironizó sobre la acusación hacia Nicolás De la Plaza, cuyo usuario es Ziberial, por la amistad que mantienen. Respecto a De la Plaza, en la causa se lee: "Dice que 'Gordo Dan' es uno de los mejores seres humanos que conoce, y eso que conoce a miles". "La imputación a Zibe en la causa de Malena es por ser amigo mío. Auxilio boludo", manifestó Parisini con humor.

Sumado a esto, compartió "más de la denuncia de Malena". En ese sentido, subió una imagen del fragmento donde se lo menciona como el usuario "posiblemente el de más peso, y no solo simbólico". Asimismo, contestó a un tuit donde Galmarini respondía a críticas hacia ella por la causa contra los trolls libertarios. "Nunca vas a ser primera dama", fue el escueto mensaje de "Gordo Dan".

Finalmente, Parisini publicó un intercambio que tuvo con la exfuncionaria, el cual fue utilizado como evidencia de cyberbullying. En diciembre de 2023, la esposa de Massa había cruzado al periodista Hugo Alconada Mon porque la cuestionó tras repartir cajas navideñas por $120 millones dos semanas antes de finalizar su gestión en Aysa.

En aquella oportunidad, "Gordo Dan" intervino en la conversación para decirle a Galmarini: "Nunca vas a ser primera dama". "Gordi, tranqui… NUNCA quise ser Primera Dama. Es una 'institución' anacrónica y patriarcal. Sería, en todo caso, la mujer de un compañero que durante un tiempo específico, dictado por la Constitución Nacional (sabés qué es?!), impulsara un proyecto productivo y de cuidado que nos lleve a la Grandeza de la Nación y Felicidad del Pueblo", fue la respuesta de la extitular de Aysa.

Intercambio entre Daniel Parisini y Malena Galmarini, adjuntado como evidencia de cyberbullying.

Manteniendo la ironía y en alusión a su mensaje original, Parisini le contestó: "Nunca vas a ser la mujer de un compañero que durante un tiempo específico, dictado por la Constitución Nacional impulsara un proyecto productivo y de cuidado que nos lleve a la Grandeza de la Nación y Felicidad del Pueblo". Este último mensaje fue adjuntado en la causa, ante lo que el hombre escribió en X este sábado: "Malena Galmarini me denunció ante la justicia por esto".

Los fragmentos de la causa contra "Gordo Dan"

En la ampliación de la causa CNE 3500/2023 contra Cerimedo, en la que Galmarini se constituyó como querellante, identificó algunos de los nombres que vincula con los ataques en redes. Respecto a Parisini, indicó que "de él depende un grupo de 'osos' y 'gordos' libertarios, que forman un grupo homogéneo, violento, discriminador y amenazante". "Gordo Dan tiene 131.000 seguidores, 'pongo presidentes por twitter' es su texto de presentación. Se llama Daniel Parisini y es médico pediatra del Hospital Garrahan, ex rugbier, vive en Recoleta", detalló.

También se refirió al pasado digital del hombre, mencionando otros perfiles en X que manejó. "Tuvo otras cuentas de TW como 'Oso Gordo Intenso' desde el que posteaba burlas a las víctimas de violencia de género", precisó. Además, subrayó que "cuentas mediáticas, desde Agustín Laje hasta Graciela Alfano, interactuaron con él".

Fernando Cerimedo junto a Eduardo Bolsonaro. | @FERCERIMEDO_OK

Y agregó: "Desde ese perfil lideraba un grupo denominado 'Osos intensos' con el que se dedicaba a hostigar a mujeres que hubieren denunciado ser víctimas de violencia o abusos y también a feministas y militantes de izquierda, mayoritariamente mujeres".

"El mayor atractivo era su capacidad de trollear, hacer enojar, pero también humillar a figuras progresistas. Una tendencia que se repitió durante su consolidación como influencer fue alentar a que sus respuestas a figuras como Ofelia Fernández tuvieran más 'me gusta' que el tweet original al que se estaba respondiendo", expresa la denuncia.

Un secretario de Milei le dio "me gusta" a una crítica de Lousteau y un tuitero libertario lo escrachó: "No formás más parte del gobierno"

Por ejemplo, durante la pandemia, y a pesar de ser médico, Parisini publicó: “Voy a salir de joda con 50 personas distintas por día, sin barbijo y me voy a hacer estornudar en la cara por placer. Y si necesito respirador después y vos también, me lo van a dar a mí y no a vos. Sabés por qué? Porque PAGO una prepaga carísima, sabes por qué? Porque tengo PLATA”, decía desde @GordoMonstruo_.

Como médico, también, se opuso a la vacunación a niños contra el Covid. Parisini fue precandidato suplente por la lista "La Ciudad Avanza" para competir en las PASO 2023 por La Libertad Avanza (LLA). Finalmente, renunció porque no estaba de acuerdo con el lugar que le habían dado en la lista. Fue nominado al Martín Fierro Digital 2023 en la categoría "Mejor tuitero" por su cuenta "Gordo Choto", aunque el premio se lo llevó Manuel Adorni, actual vocero presidencial.

Asimismo, la denuncia arremete contra "integrantes de los 'Osos Intensos'": "Uno de los integrantes de los "Osos Intensos" es "MAIK PIKETO", quien hoy tiene la cuenta suspendida en la que como presentación decía: "Vas a correr, Ofelia", en referencia a la legisladora porteña".

En ese sentido, explicó que el "grupo liderado por Daniel Parisini" tuvo "varias denuncias policiales por amenazas y hostigamientos". "Uno de los denunciantes fue el militante kirchnerista Agustín Ezequiel Monzón, que presentó a la justicia las capturas de pantalla de las amenazas que, incluso, le hacían en el mismo momento en que estaba en la comisaría. Una de las cuentas que Monzón denunció fue @Dolarícese, perteneciente a [Agustín] Romo, hoy diputado provincial", fundamentó.

Galmarini apunta que "por las denuncias, tanto Romo como Parisini cerraron sus cuentas y el médico abrió otra con el nick 'Gordo Choto' a la que sumó 'Gordo Monstruo' y 'Gordo Dan', la de mayor vigencia actualmente". "En 2021 la cuenta oficial de LLA admitió que la cuenta 'El Gordo Dan' pertenecía a Parisini y que él era un militante de su espacio. La aclaración vino a cuento por las reiteradas denuncias por contenido violento, que le valió el cierre de la cuenta. Lejos de molestarse, LLA redobló y se hizo cargo del accionar de su militante", concluyó.