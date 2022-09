El abogado retomó a las 13 su exposición con críticas a la incorporación de "nuevos hechos" a la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner que hicieron Mola y Luciani. "Estamos mostrando que mintieron", largó Beraldi tras comentar que no hubo un "apagón informativo" respecto de las obras, algo que había señalado la Fiscalía.

Para el abogado, en las planillas del Congreso y del Ministerio de Economía constan los detalles de las partidas presupuestarias de las obras públicas, a diferencia de lo planteado por los fiscales. "Durante los Gobiernos de Néstor y Cristina se llevaron a cabo múltiples iniciativas para fortalecer la información presupuestaria", dijo Beraldi.

Tras 20 minutos de cuarto intermedio, la audiencia de alegatos se retomó este lunes a las 13 con la palabra del letrado, que insistió con que "no hay ninguna posibilidad de decir que hubo un apagón informativo".

Además, mostró como "la fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos de gobierno a partir de los cuales el gobierno redujo las partidas presupuestarias. Nos mostraron cuando subía pero no cuando bajaba".

Más críticas para Luciani y Mola

"La Fiscalía no realizó ninguna medida dirigida a demostrar que los ministros que refrendaban estos actos hubieran sido cómplices de algo”, comentó el Dr. Beraldi cuando volvió a tomar la palabra.

Sobre esta línea, calificó de "disparate” decir que las "reasignaciones de partidas presupuestarias eran para beneficiar a Santa Cruz” y citó al actual presidente Alberto Fernández, que en su testimonio contestó negativamente ante esta posibilidad.

El abogado adjunto, Ary Llernovoy, tomó la palabra

El abogado adjunto en la defensa de Cristina Kirchner, Ary Llernovoy, afirmó que es "imposible que la ley de presupuesto sea un vehículo para el delito”. En ese sentido, explicó que se constató "que efectivamente hubo una propuesta alternativa sobre algunas partidas”, que fue enviada por la oposición.

“Hubo congruencia sobre la partida que propuso el oficialismo para Vialidad Nacional y lo que sugería la oposición, y las obras eran las mismas, no había variaciones”, añadió el abogado.

El abogado Ary Llernovoy presenta uno de los testimonios.

Beraldi: "Néstor Kirchner está muerto y lo imputan como si fuera parte del juicio"

Casi cuatro horas después del inicio del alegato, los abogados de la vicepresidenta se concentraron en mostrar que los decretos complementarios del Presupuesto son un instrumento normal que atraviesa a todos los Gobiernos. Usó la declaración del ministro de Economía Sergio Massa en calidad de ex jefe de Gabinete, quien explicó los motivos económicos por los que se da esa situación.

Más adelante, Beraldi se quejó de que la acusación de Luciani y Mola incluyó también al ex presidente Néstor Kirchner. Sostuvo en esa línea que "no quiero explayar la disgresiónn, pero la imputación contra Néstor Kirchner es insólita. Está muerto y lo imputan como si fuera parte del juicio".

"Yo nunca vi mentir en un juicio de esta manera", sumó Beraldi minutos después sobre la intervención del Congreso en el marco del Presupuesto. "Esto por momentos es agotador, a veces uno quisiera tomarse en chiste esto. La Fiscalía pidió 89 años de prisión en conjunto para todas las personas involucradas y venimos mostrando punto por punto que todo es un disparate. Esto es lo grave", agregó.

Beraldi usó la declaración de Stolbizer para negar presiones K al Congreso

Durante la audiencia, el abogado Carlos Beraldi buscó echar por tierra la acusación de la Fiscalía sobre el rol del Ejecutivo en la elaboración del Presupuesto y "la falacia de la aprobación automática" de ese proyecto en el ámbito del Congreso. Mostró testimonios de la propia vicepresidenta, de Capitanich y de Alberto Fernández. Antes también citó al secretario de Hacienda Raúl Rigo.

También dijo que la acusación de supuestas presiones que hizo la Fiscalía por parte del entonces oficialismo a quienes integraban el Congreso para que el proyecto de Presupuesto sea aprobado automáticamente es falsa. Para ello mostró las respuestas que dieron ex diputados como Margarita Stolbizer (GEN) y Fernándo Sánchez (CC), quienes en sus declaraciones testimoniales negaron coacciones o amedrentamientos.

Por su lado, el otro abogado de la vice, Ary Llernovoy, tomó la palabra y contó que hubo años en los que la oposición presentó proyectos de Presupuesto alternativos con la misma planilla de obras públicas que incorporaba el oficialismo, donde se incluían algunas de las obras investigadas.

"En 2011 la oposición hace un presupuesto y está la misma planilla de obras", dice el ex asesor del Congreso Alejandro Ciro Álvarez en su testimonial citada por el abogado.

"Lo que acabamos de escuchar fulmina la acusación de la Fiscalía (...). Si no le hubieran gustado a la oposición las partidas a Santa Cruz hubieran introducido modificaciones", dijo Llernovoy. También señaló que uno de los diputados que firmó uno de los dictámenes de la oposición que incluían las planillas de obras del oficialismo fue Juan Carlos Morán, "uno de los que firma la denuncia del 2008".

Beraldi: "Hubo mala praxis de Luciani y Mola"

El letrado defensor de la vicepresidenta dijo que los fiscales Luciani y Mola incurrieron en una "mala praxis" ya que "no pudieron probar su acusación y ni siquiera lo buscaron",

"La prueba que se produjo en el juicio fue a instancia nuestra y como consecuencia de lo que es un juicio de estas características", mencionó. También señaló que los fiscales "mintieron" al sostener que Lázaro Báez fue el único empresario que surgió de la mano del periodo K.

"Se incrementó la cantidad de empresas que se dedicaban a la obra pública entre 2003 y 2015. Hay 12 mil empresarios nuevos producto del crecimiento que tuvo el país", dijo tras mostrar un gráfico de esa situación.

Antes mostró videos de la exposición de Luciani. En uno de los fragmentos se lo escucha al representante fiscal denunciar que durante la etapa investigada se le otorgó a Santa Cruz una cantidad de fondos para realizar obras viales que no se justificaba por la cantidad de habitantes ni el bajo índice de siniestralidad. Fue ahí cuando mostró notas de jurisprudencia de la Corte Suprema y el propio presidente Horacio Rosatti para desmentir esa acusación.

"La doctrina advierte que si los jueces se meten a ver las decisiones políticas de otros poderes estarían impactando o intentando sustituir la voluntad popular", dijo. Y le apuntó directamente a Luciani: "Cree que tiene una especia de 'racionalómetro' olvidándose de que no hay reglas jurídicas que den un parámetro para que esto sea juzgado en un juicio".

Beraldi dijo que Báez no fue el único empresario que se empoderó durante el kirchnerismo.

Ahí mostró el testimonio del ex jefe de Gabinete y actual presidente de la Nación, Alberto Fernández, al que se lo escucha con determinación decir que el objeto del juicio "a mi entender es una decisión política de carácter no judiciable".

Apenas unos minutos después, Beraldi advirtió la desconexión de la Fiscalía del Zoom. Hubo un breve cuarto intermedio hasta que Luciani contó que habían perdido la conexión y le agradeció al abogado de Cristina Kirchner por haber advertido la situación.

Beraldi: "Jugamos un partido en cancha inclinada"

El abogado Carlos Beraldi enumeró una serie de irregularidades en el marco del proceso por la obra pública. Apuntó contra el ex titular de Vialidad Javier Iguacel, autor de la denuncia que originó el juicio, y lo acusó de haber presentado dos veces la misma denuncia al ver "el curso que había tomado la investigación". "Jugamos un partido en cancha inclinada", lanzó sobre su defensa.

El abogado recordó lo sucedido a principios de 2016 cuando Iguacel ordenó una auditoría de las obras públicas realizadas entre 2003 y 2015. "Grande habrá sido su sorpresa cuando esa prueba central le salió en sentido opuesto. Más allá de eso, presentó su denuncia", dijo.

En ese tramo, Beraldi recordó que el fiscal a cargo dictaminó que no existían posibles imputaciones para los ex funcionarios kirchneristas sino que debían investigarse a las empresas que habían intervenido en las contrataciones, entre ellas IECSA, de los Macri en ese entonces.

"Ante eso, al equipo jurídico de Iguacel se le ocurrió una estratagema: sacarle una foto a la denuncia que habían presentado y volverla a presentar. Ni siquiera la cambiaron, presentaron la misma porque no les gustaba lo que estaba pasando", dijo.

Enumeró también varias ocasiones en las que la Justicia rechazó los planteos para producir prueba y denunció que la Justicia hizo oídos sordos al señalamiento de que se perseguía a Cristina Kirchner por un mismo delito en cinco procesos diferentes.

"No creo que en el libro Guinness haya un récord de que una persona sea perseguida cinco veces por un mismo delito", lanzó.

En ese momento, culminó lo que denominó como introducción y adelantó un análisis punto por punto de "cómo se ha construido la acusación". "Jugamos un partido en cancha inclinada", lanzó.

Beraldi y las "tres toneladas" de prueba: "Nunca había escuchado tal disparate"

Apenas cinco minutos después de las 8 de la mañana, el abogado Carlos Beraldi arrancó la primera de las tres jornadas de alegatos técnicos con los que busca despegar a su defendida Cristina Kirchner de las acusaciones de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. "Sabemos y todos saben que la verdad siempre triunfa, y eso ocurrió en este juicio", lanzó el letrado en el marco del juicio por la obra pública.

De inmediato, el abogado de la vicepresidenta señaló que la decisión de la vicepresidenta y su consejo profesional siempre fue presentarse en las instancias de los diferentes expedientes. Ello para marcar su actitud "pese a que tuvimos que soportar arbitrariedades insólitas sin antecedentes como que se cite a una persona a prestar ocho declaraciones indagatorias en un día".

Después, Beraldi apuntó contra Luciani y Mola y opinó que "durante nueve jornadas escuchamos un alegato en donde olvidándose de todo lo sustanciado en el juicio se formularon y sustanciaron las mismas acusaciones que se mencionaban desde 2008 y 2016 como si el juicio no hubiera ocurrido".

En esa línea, buscó relativizar la carga que le atribuye la Fiscalía a las pruebas contra Cristina. "Escuchamos cosas insólitas como que la prueba de la Fiscalía es contundente y que esa contundencia va relacionada con el peso de tres toneladas", dijo.

Y lanzó: "Nunca en mi vida había escuchado semejante disparate".

El alegato de Cristina Kirchner

A partir de este lunes, alrededor de las 8, y a través de sus abogados, Cristina Kirchner brindará su alegato en el juicio en el que está acusada de encabezar una asociación ilícita dedicada al defraudamiento al Estado argentino mediante el otorgamiento de obra pública a favor de Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez.

La defensa técnica de la vicepresidenta hará uso de las tres audiencias de hasta seis horas autorizadas por el Tribunal Oral número 2 para tal fin. El penalista Carlos Beraldi realizará la apertura y el desarrollo de la de este lunes y la del martes secundado por su socio, Ary Llernovoy, mientras que la propia Cristina cerraría el viernes.

Tanto Beraldi como Llernovoy buscarán desmoronar todos los argumentos esgrimidos por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes a lo largo de nueve jornadas dieron por probado que, “entre los años 2003 y 2015, funcionó una asociación ilícita piramidal” y que “tuvo en la cúspide a quienes se desempeñaron como jefes de Estado”.

Según la acusación, dicha asociación ilícita estuvo integrada por distintos funcionarios públicos con el fin de “la extracción de fondos del Estado para un beneficio particular y de terceros”. En ese contexto, solicitaron 12 años de prisión para Cristina e inhabilitación perpetua para cargos públicos.

El alegato defensivo de la exmandataria se da en un contexto de muchísima tensión y efervescencia política tras el pedido de pena del Ministerio Público y, sobre todo, por el intento de homicidio de la vicepresidenta.

Diego Luciani y Cristina Kirchner.

Carlos Beraldi, el encargado de la defensa de Cristina Kirchner

Los puntos de los fiscales Luciani y Mola que los abogados Beraldi y Llernovoy refutarán en su defensa técnica son varios: el primero, y bajo términos legales, limpiar el nombre del expresidente Néstor Kirchner.

En segundo lugar la “sospechosa predilección” que había por la constructora de Lázaro Báez para llevar adelante obras de vialidad durante los cuatro años de gobierno de Néstor y los ocho de Cristina. Los fiscales mostraron con pruebas que, entre 2003 y 2015, a las empresas del Grupo Austral se les asignó el 78% de las obras en la provincia de Santa Cruz. Se resume en 51 obras, de las cuales solo 27 fueron culminadas, el resto quedó abandonado o inconcluso, mostrando una seria falencia en la capacidad técnica del emporio constructor.

En tercer lugar, la nulidad de una prueba que estaba incorporada desde hace tiempo al expediente que nadie se vio venir: el contenido del teléfono del exsecretario de Obras Públicas José Lopez: tras el análisis de más de 26 mil mensajes, los fiscales probaron que días antes de que Cristina dejase la presidencia se le pagaron a Báez más de $ 500 millones adeudados por obras que no terminó, la paralización y posterior abandono de todas las obras y el despido de los empleados de sus empresas. Esto fue denominado por los acusadores públicos como “plan limpiar todo”.

Cómo sigue el juicio por la Obra Pública

El alegato de la defensa de Cristina es el número 6 de 13 imputados. El cierre de su exposición será el viernes 23 de septiembre y promete una seria contundencia pues se prevé vendrá de la mano de la propia vicepresidenta. Para ello puede hacer uso de la palabra mediante el recurso de “abogada en causa propia”, es decir puede alegar mas no ampliar indagatoria, como lo requirió hace unas semanas, cosa que fue rechazada por el tribunal.

Hasta el momento, el Tribunal Oral número 2 no recibió ningún requerimiento sobre este apartado; puede avalar o rechazar el pedido. Sin embargo y a los fines de no obstaculizar el derecho a la defensa y evitar planteos de nulidad a futuro, los jueces podrían hacer lugar a esta eventual solicitud. En ese sentido, hay un antecedente, y es el del ex presidente Fernando de la Rúa, quien cerró su alegato en el juicio por las coimas en el Senado haciendo uso de ese recurso.

En vísperas del alegato de su abogado defensor, Alberto Beraldi, en el juicio conocido como "Vialidad", la vicepresidenta confía en que quedará al desnudo "la farsa guionada" de los fiscales Diego Luciani y Diego Mola.

Mediante una publicación en su cuenta de la red social Twitter, la ex jefa del Estado invitó a la ciudadanía a seguir a partir de las 8 el alegato a cargo de Beraldi, y publicó un link del Poder Judicial en el cual se transmitirá en vivo y en directo la audiencia del juicio que se lleva a cabo en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py.

"Mañana, a partir de las 8hs, el Dr. Alberto Beraldi comienza el alegato de mi defensa en el juicio conocido como "Vialidad". Escuchá atentamente cómo desnuda la farsa guionada de los fiscales Luciani y Mola. ¿Lo transmitirá Clarín y La Nación?", escribió.