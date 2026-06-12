Hasta Majul y Trebucq se cansaron de Adorni y pidieron que renuncie: "Es un mamarracho"

Luego que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su declaración jurada y diera una extensa entrevista reconociendo que ocultó medio millón de dólares, el tema generó enorme repercusión negativa para el Gobierno, al punto que hasta dos habituales defensores libertarios, los periodistas Luis Majul y Esteban Trebucq, también se sumaron al coro de críticas y pidieron, sin medias tintas, que el funcionario deje sus funciones dado el daño que su caso le provoca al oficialismo.

En LN+, Trebucq empezó diciendo, ante la atenta mirada de su colega: “Para hablar claro, este tipo es un mentiroso, le mintió al Congreso, ergo, le mintió al país, probablemente le haya mentido al Presidente, nos mintió a nosotros, ¿puede un presidente de la Nación mantener a un mentiroso al frente de la jefatura de Gabinete?”.

Manuel Adorni

Y agregó: “Es más trágica que cómica la explicación que dio ayer Adorni, yo sinceramente no lo puedo creer. A las 9 de la noche, mientras hacíamos el pase, te dije: ‘Va a ser un escándalo mayor al anterior’. No me confundí. Yo le dije al Presidente: ‘El que miente es Adorni’. Adorni ni se tomó el trabajo de ver esa entrevista, porque contradijo todo lo que el presidente nos dijo a nosotros”.

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Adorni habló del medio millón de dólares que no declaró y explicó: "No se me hubiera ocurrido nunca ahorrar en blanco"

Majul sumo su punto de vista: “Hay un problema de credibilidad frente a su jefe de Gabinete. Tiene un problema político. El Presidente habla siempre de las restricciones políticas. Bueno, el señor Presidente tiene una restricción política que es tener un jefe de Gabinete con una imagen en el subsuelo, y ese es un problema político”.

Trebucq cerró el tema afirmando: “La explicación de ayer es un mamarracho. No me meto en el tema jurídico. Me meto en el tema de la credibilidad: ¡es un mamarracho!”.

Video: LN+

La polémica entrevista de Adorni tras hacer su declaración jurada

Manuel Adorni le dio, este jueves 11 de junio, una entrevista a LN+ donde comenzó confesando: “Desde los 18 años, incluso antes, trabajé en el sector privado y mi mujer también se dedicó toda la vida al sector privado y hoy también lo hace. Toda la vida ahorramos y lo pusimos en negro, como la mayoría de los argentinos que tuvo la suerte de ahorrar. No se me hubiera ocurrida nunca ahorrar en blanco, y menos en aquellos años”.

En ese punto, habló de los 500 mil dólares que no declaró ante el fisco: “Mi ahorro era previo porque con mi esposa tuvimos esa suerte, trabajé en el sector privado y en 2013 empecé a invertir fuerte en bitcoins, alrededor de 200 mil dólares y gané 300 mil. Y en 2018 empecé a liquidar”.

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei

El jefe de Gabinete afirmó que, cuando arrancaron las denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito, “pensé en renunciar, fue el primer impulso, pero tuve un gran respaldo del presidente Javier Milei y de Karina (Milei)”. Sin embargo, aseguró, “el Presidente confió ciegamente, él sabe que soy decente y que soy un tipo de bien. Me acusaron de chorro desde el primer día”.

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El funcionario también habló del departamento de casi 200 metros cuadrados que adquirió el barrio porteño de Caballito. “Esa operación la hice con un amigo, que es hijo de la señora. No sé por qué las rotularon como jubiladas. Es una operación que se dio dentro de los temores que tenía por la seguridad”, explicó.

Y detalló lo que le ocurría: “En el departamento de la Avenida Asamblea había vecinos con mucha hostilidad, me tiraban cosas a la terraza, me agredían en los pasillos. Tener que ir con tu nene de 5 o de 10 años y que te agredan en la casa donde vivís era complicado. Mi amigo Pablo (Feijoo) sabía que me tenía que mudar, que era urgente. Y me dijo: `Lo estoy terminando de pintar, mudate de un día para el otro’”.

En ese punto, especificó: “Para que quede claro. Mi amigo dice: ‘Mudate y después, cuando vendas el de Asamblea pagás. No hay problema. Quisimos formalizarlo todo en la escritura, con hipoteca y no fue más que eso. La hipoteca no sólo que no tenía interés, sino que tampoco tenía vencimiento y le pusimos uno a un año porque así lo marca la ley”.

La Justicia actualmente investiga esa operación, que se hizo por 230.000 dólares, de los cuáles Adorni pagó 30.000 al contado y dos jubiladas le financiaron el resto.

HM