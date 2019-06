Maratón de reproches a Vidal en Quilmes: "¿De qué me sirve la plaza si no tengo comida?"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, no fue bien recibida por los vecinos de Villa Itatí, en la localidad de Quilmes. Un grupo de personas increpó a la mandataria con distintos reclamos referentes a la educación pública, los hospitales públicos y el Fondo Monetario Internacional. "¿De qué me sirve la plaza si no tengo comida?", le dijo una estudiante.

"El hospital de Quilmes está en las peores situaciones y no hay insumos", le reclamó una vecina según se ve en un video publicado en redes sociales. "Danos respuestas, recorré los colegios. Queremos trabajo, queremos estudiar, queremos que funcionen los hospitales", se oye. "Dijiste que te respetemos, te estamos respetando. Sos gobernadora nuestra también. Tengo domicilio en la provincia de Buenos Aires, en Villa Itatí". "Queremos trabajo, queremos estudiar, queremos que funcionen los hospitales", dijo otra mujer "Nos cagamos de hambre", le dijo otra vecina.

La gobernadora no respondió a los gritos de quienes la seguían, pero sí lo hizo a una estudiante que le reclamó sobre el Boleto Estudiantil: "El boleto está vigente. Así que si no lo podes tramitar cuando terminamos la reunión te ayudan a ver cuál fue la dificultad por el cual no pudiste hacer el trámite", le dijo vidal.

"Yo sola no, hay un montón de estudiantes a los cuales no se le cumple", reiteró la joven, que aprovechó para reclamarle otras cosas. "Ustedes siempre nos dicen pero no lo vemos, nos dicen ‘estamos arreglando, estamos haciendo, estamos empezando’ y cada vez estamos más endeudados con el Fondo Monetario Internacional y encima no vemos ni de onda las cosas”.

"Acá cerca tenes la Plaza Papa Francisco”, dijo Vidal, a lo que la joven respondió: “¿De qué me sirve la plaza si no tengo comida en mi casa?". En otro momento de la inesperada charla, la mujer le dijo a la gobernadora: "¿Vos viste el comedor de la Abuela Eduarda cómo se llena de agua? Hace tres años y pico que nos están diciendo que van a hacer, que van a hacer, siempre están en proceso de empezar pero acá siempre vivimos igual".

En estos encuentros conversamos sobre cómo seguir avanzando en la integración social y urbana de las zonas vulnerables, con acciones concretas. El verdadero cambio es estar cerca de cada bonaerense cuando más lo necesita. pic.twitter.com/poiUOSbA9Q — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) June 25, 2019

D.S.