Marcela Losardo: "Con una Justicia que no es creíble nos van a faltar los inversores"

La ministra de Justicia Marcela Losardo se refirió este lunes 2 de marzo a los proyectos que anunció Alberto Fernández este domingo ante la Asamblea Legislativa para reformar el Poder Judicial, en particular el cuestionado fuero federal. La funcionaria remarcó que son "una forma de transparentar y que con "una Justicia que no es creíble también nos van a faltar los inversores".

"Estos proyectos que anunciará el presidente son una forma de transparentar y ayudar a la justicia, esto es lo que la gente siente y lo que está reclamando en el ámbito judicial", expresó hoy la ministra en diálogo con FM La Patriada. En ese sentido, dijo que las medidas que anunció el jefe de Estado en la apertura de sesiones del Congreso "apuntan a aclarar la Justicia, hasta los mismos trabajadores de la Justicia están de acuerdo".

"La reforma judicial que quiere impulsar Alberto es buena, pero no es suficiente"

"Cuando nosotros tenemos una Justicia que no es creíble también nos van a faltar los inversores, es todo un conjunto, la Justicia no es algo aislado", sostuvo Losardo. "Hay que transparentar el sorteo de los jueces. Hay que tratar que las cosas no duren eternamente para que un ciudadano no espere una sentencia tantos años", aseguró.

El presidente Alberto Fernández brinó detalles este domingo de la anunciada reforma judicial, que trabajaron hasta hace días en absoluto hermetismo el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz y Losardo. Durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el mandatario confirmó que enviará una propuesta de reforma de la federal para evitar "la designación de jueces amigos y la utilización política de la justicia".

"Vengo a asumir un compromiso que jamás quebraré: ponerle fin a la designación de jueces amigos y a la utilización política de la Justicia", enfatizó el Presidente, e indicó que la ley que impulsará busca el "reordenamiento de la justicia federal que evite el cajoneo de, las falsas causas y la arbitrariedad en materia de detenciones"

.La Corte Suprema, expectante ante un posible avance sobre su presupuesto

Sobre la reforma, la titular de la cartera judicial sostuvo que habrá un "nuevo fuero federal penal" y se "transferirá una parte a la Ciudad, que tendrá plena autonomía". La iniciativa, que habrá que leer detenidamente cuando llegue al Congreso, tiene como objetivo central diluir el poder de los jueces de Comodoro Py, 12 despachos que concentran las investigaciones delicadas.

Había sido una promesa de Fernández cuando asumió y era algo esperado tras varias embestidas del presidente contra el accionar de ese grupo de magistrados y de algunos fiscales que para el nuevo gobierno incurrieron en el “Lawfare” en los últimos cuatro años.

