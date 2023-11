Massa le pidió responsabilidad a Milei y dio indicios de un futuro alejado de la política

El candidato a Presidente, Sergio Massa, se subió al escenario para reconocer la derrota antes de conocerse los resultados electorales. Dijo que a partir de mañana el líder libertario Javier Milei debe dar certezas y que Alberto Fernández tiene que avanzar en la transición. Después de una derrota por más de 11%, Massa aseguró que terminó una etapa en su vida política.

“Estamos en manos de Dios”, le dijo Sergio Massa a parte de su equipo el viernes por la noche. Para ellos, la frase anticipó el resultado electoral de este domingo. Un candidato que desde las elecciones generales pedía cautela sabiendo que el balotaje no sería fácil.

El clima de derrota se mantuvo en el oficialismo durante todo el día. Ningún dirigente quiso anticipar resultado pero a mitad de la tarde ya advertían que su oponente finalmente se ordenó en el momento de la fiscalización. Allí estaba la clave para entender que horas después el resultado sería adverso. El silencio se mantuvo aun cuando el escrutinio provisorio iba avanzando y las mesas testigos ya marcaban una victoria de Javier Milei. Nadie hablaba y el silencio cuando caía el sol ya no era saludable para UxP.

Crónicas de una derrota inesperada en el búnker de Unión por la Patria

A las 20.06 de la noche Sergio Massa se subió al escenario para admitir la derrota cuando aún no se conocían los resultados oficiales pero que ya mostraban que eran contundentes. “Fue una campaña difícil, que en algún momento tuvo tintes ríspidos", dijo para inmediatamente desear que "ojalá Argentina abandone" el clima de crispación para que "el valor de la convivencia democrática y el respeto por el que piensa distinto se instalen para siempre".

El postulante a la presidencia habló del sistema democrático y no tardó en reconocer la derrota. “La argentina tiene un sistema democratico fuerte, sólido, transparente y que respeta siempre los resultados. Los resultados no son los que esperábamos”, dijo.

Esta vez Massa se subió al escenario junto a distintos dirigentes y desde allí le mandó un mensaje a Javier Milei. "Desde mañana, la responsabilidad y la tarea de dar certezas y transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es responsabilidad del presidente electo y esperamos que así lo haga". En este sentido, pidió “responsabilidad” al gobierno para que "mañana mismo" se pongan en marcha "mecanismos de enlace y transición para que los argentinos, en los próximos 19 días, no tengan ni dudas ni incertidumbre respecto del nuevo funcionamiento" del país.

Sergio Massa.

Después de retirarse del búnker, Massa citó a su equipo económico para las 12 del mediodía de este lunes. Esperará el encuentro que también hoy tendrán Alberto Fernández y Javier Milei para decidir el rol que tendrá durante la transición, si deben ser otros funcionarios los que se encarguen de las conversaciones o si, incluso, pide licencia como ministro.

Esta transición estará comandada por Alberto Fernández, quien ya adelantó a través de las redes sociales que este lunes comenzará a trabajar con Milei para un traspaso ordenado. "El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años", sostuvo el Presidente en sus redes sociales, y añadió: "Soy un hombre de la democracia, y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Milei para garantizar una transición ordenada".

El jefe de Estado también agradeció a Sergio Massa y Agustín Rossi, que integraron la fórmula oficialista, por la campaña y el trabajo "realizado" y agregó: "Junto con la enorme fuerza de la militancia, su gran capacidad y amor por la patria han hecho que gran parte del país los haya acompañado".

Rumbo a lo desconocido

Agradecimientos y futuro. Antes de hablar ante los militantes y dirigentes que llegaron hasta el Complejo C de Chacarita, Massa llamó al líder de La Libertad Avanza. "Me he comunicado con Milei para desearle suerte porque es el presidente que los argentinos eligieron para los próximos cuatro años. Lo más importante que le tenemos que dejar a los argentinos es el mensaje de la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz”, dijo después de contar que habló con Milei por teléfono.

El ministro de Economía y candidato defendió en su discurso las propuestas con las que llegó hasta la segunda vuelta. Sergio Massa agradeció “a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país, no solo desde gremios y organizaciones civiles, también desde esa conmovedora micro militancia desde el subte casa por casa, intentaron contarles cual es el proyecto de país que representamos”.

Y sostuvo que “frente a tanta violencia y descalificación" es "el mejor camino que podemos recorrer", y remarcó que desde Unión por la Patria eligieron el "camino de la defensa del sistema de seguridad en manos del Estado en defensa de la educación pública, la salud pública, la industria nacional, el trabajo argentino y las pymes”.

Sergio Massa.

Tal como anticipó PERFIL este domingo, Massa adelantó que su futuro estará alejado de la política. Con 51 años y dos presentaciones a presidente, cree que dos elecciones presidenciales fueron suficientes. "Hoy termina una etapa en mi vida política", dijo el tigrense y llamó a las "nuevas generaciones" para hacer un "cambio transicional" y seguir "enamorándose de este país, con desarrollo inclusivo e igualdad de oportunidades". "Seguramente la vida me depare otras tareas y responsabilidades, pero sepan que siempre van a contar conmigo", concluyó. ¿No ocupará el liderazgo del peronismo desde la oposición? habrá que esperar para verlo.