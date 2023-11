Milei pescó dirigentes amarillos y dos gobernadores

Con el cimbronazo electoral que significó no terminar en el primer puesto de las elecciones del 22 de octubre, con pocos votos y lejos de cálculos previos, Javier Milei apretó las manos de Mauricio Macri y comenzó a explorar la chance de conseguir nuevos apoyos de cara al balotaje. Por el momento, solo figuras amarillas que responden al ex mandatario y gobernadores, pero en silencio total, aparecen en el radar del libertario, dispuestos a un cambio de signo político en la Casa Rosada.

Uno de los mandatarios que tiene sintonía, y contactos, con La Libertad Avanza y por lo menos prometió que va a cuidar las boletas de color violeta es Claudio Vidal, gobernador electo de Santa Cruz, quien desbancó al kirchnerismo este año al mando de la provincia patagonica. De origen sindical, es referente del gremio de petroleros privados y posee diálogo con dirigentes liberarios. En esas conversaciones, previas a las primarias y las elecciones estuvo presente el tema fiscalización.

Y, según relata una fuente de la fuerza violeta que conoce al sindicalista, existe un buen vínculo que puede cobrar mayor volumen si el economista es jefe de Estado. Un dato: hace una semana, Vidal dijo que no piensa promover el voto en blanco y que acompañará al presidente que sea electo el próximo 19 de noviembre. Pidió, a su vez, en un guiño a LLA, mostrar responsabilidad y “respetar las distintas realidades e intereses que representamos, somos un frente amplio que simboliza diversas ideologías, principios y sectores”.

En una posición similar se encuentra Gustavo Valdés, el hombre que conduce el poder Ejecutivo de Corrientes. Si bien no dio ninguna señal concreta, un importante referente libertario de la provincia le contó a PERFIL que el dirigente radical no quiere que Sergio Massa sea electo y ya existen distintas líneas del espacio local, con algunos intendentes a la cabeza, que se empezaron a mover para que Milei gane la próxima elección, colocando estructura para la campaña.

Básicamente, la postura de Valdés se explica por una cuestión interna y de cara al control de la provincia en 2025: el presidente de la UCR correntina, Ricardo Colombi, quien mantiene relación con el tigrense, aseguró que hará todo lo esté a su alcance para evitar que el denominado “léon” libertario llegue a conducir la Casa Rosada.

En cuanto a los otros jefes provinciales que forman parte de Juntos por el Cambio, acordaron la necesidad de mostrar neutralidad, con el objetivo de constituir una fuerza que les permita negociar de la mejor manera con Massa o Milei. No obstante, puede haber expresiones a favor del cambio en los próximos días y uno de los apuntados a que por lo menos deje un mensaje es el primo de Mauricio Macri, Jorge Macri, jefe de Gobierno electo.

En este escenario, hay dos intendentes amarillos que ya decidieron que el diputado nacional sea el próximo conductor de la Casa Rosada. Uno, es Martín Yeza, de Pinamar, que esperó que la justicia electoral convalide el resultado de las últimas elecciones, que determinaron que siga conduciendo el municipio, para confirmar su posición a favor del libertario. Mientras que Camilo Echevarren, de Dolores, también siguió el mismo camino. Son dos dirigentes que responden a Mauricio Macri y que fueron impulsados por Hernán Lombardi para que enseñen posición.

Otros hombres del PRO aguardarán por lo menos unos días más para definir cómo jugarán, como Diego Santilli, ex precandidato a gobernador de la coalición opositora y miembro de la Cámara baja, y Jorge Triaca. Del ex ministro de Trabajo de la era Cambiemos incluso se menciona desde el ámbito sindical que podría desembarcar como encargado de la cartera laboral si Massa no gana la segunda vuelta. No obstante, para el cargo, que tendrá rango de secretaría, Milei anunció a un hombre cercano a Triaca, el contador Gustavo Morón, quien fue superindententde de Riesgos del Trabajo con Macri presidente.