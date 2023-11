Actrices, académicas, periodistas y escritoras pidieron no votar a Javier Milei en un comunicado

Un grupo de mujeres del espectáculo, el arte, la academia y el periodismo emitieron un documento en rechazo a Javier Milei, candidato presidencial que el próximo 19 de noviembre enfrentará a Sergio Massa en el balotaje. Con citas a los 40 años de democracia que se cumplen este año, marcaron sus diferencias con las propuestas libertarias y pidieron "una Argentina en paz".

Durante las últimas semanas circularon diversos textos de grupos llamando a no votar al candidato de La Libertad Avanza, con críticas puntuales hacia sus propuestas y también contra sus formas.

"Más allá de las preferencias políticas diversas que podamos tener, todas las mujeres firmantes tenemos la convicción de que es necesario defender el estado de derecho, repudiar siempre el terrorismo de Estado que nos sumió en nuestra noche más oscura mediante secuestros, asesinatos, torturas, robos de bebés y numerosos delitos de lesa humanidad que llevó a cabo la dictadura militar y que fueron juzgados en un juicio que provocó admiración en el mundo", dice un pasaje del comunicado.

Con las firmas de actrices como Anabel Cherubito y Andrea Pietra, pasando por destacadas académicas como María Esperanza Casullo y Diana Maffia, periodistas como Ingrid Beck y escritoras como Claudia Piñeyro, manifestaron su oposición "al negacionismo y a la reivindicación del terrorismo de estado".

Javier Milei

Con un mensaje final que reza "no votes a Milei", agregan: "A 40 años de democracia ininterrumpida, pedimos una Argentina en paz, para que se puedan solucionar los temas pendientes".

Mujeres, democracia y balotaje: qué dice el comunicado completo

El próximo 10 de diciembre se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida.

Antes de 1983 las mujeres carecíamos de derechos esenciales para el desarrollo de nuestra vida en el ámbito privado y también en el público: estábamos excluidas de la patria potestad respecto de nuestros hijos y estábamos subrepresentadas en lugares de decisión, tanto en distintas profesiones, deportes, ciencia y tecnología, como en otros ámbitos de nuestro desarrollo personal.

Con la recuperación democrática se sancionaron leyes que implicaron un importante avance en materia de igualdad de derechos y oportunidades. No tenemos dudas de que en la Argentina estamos ante una elección crucial. No estamos discutiendo diferencias políticas o distintos programas de gobierno. Estamos defendiendo consensos básicos de la convivencia democrática que no pueden perderse y que se pretenden poner en juego.

Más allá de las preferencias políticas diversas que podamos tener, todas las mujeres firmantes tenemos la convicción de que es necesario defender el estado de derecho, repudiar siempre el terrorismo de Estado que nos sumió en nuestra noche más oscura mediante secuestros, asesinatos, torturas, robos de bebés y numerosos delitos de lesa humanidad que llevó a cabo la dictadura militar y que fueron juzgados en un juicio que provocó admiración en el mundo.

En esta campaña electoral se pusieron en debate propuestas inaceptables para nuestra legislación, nuestro modo de vida y nuestros valores: la venta de órganos, la libre portación de armas, el desconocimiento de la violencia y las desigualdades de género. También se cuestionaron el derecho de los niños al cuidado, la paternidad responsable, el pago de la cuota alimentaria, las adopciones legales, la educación y la salud pública y los derechos de las personas LGBT.

Ante este panorama, no podemos mantenernos neutrales.

Queremos dejar bien en claro que nos oponemos al negacionismo y a la reivindicación del terrorismo de Estado y a propuestas que ponen en crisis nuestra convivencia pacífica y democrática. Sabemos que hay mucho, muchísimo para mejorar en nuestro país y que los desafíos son múltiples. Los reclamos son justos y las necesidades son impostergables. Estamos convencidas de que las respuestas las vamos a encontrar en el marco del debate de propuestas que respeten la convivencia democrática y no pretendan hacernos retroceder a épocas oscuras que hemos superado. Queremos avanzar, no retroceder. Queremos ser libres y no vivir con miedo. Queremos ampliar derechos, y no restringirlos. Queremos más justicia, más convivencia pacífica y más pluralidad.

A 40 años de democracia ininterrumpida, pedimos una Argentina en paz, para que se puedan solucionar los temas pendientes.

Todas las firmantes del comunicado

Gi