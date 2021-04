El titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Niessen, afirmó este jueves 29 de abril que el fideicomiso ciego que Mauricio Macri creó en 2016 mientras era mandatario "fue una puesta en escena", ya que el l ex presidente "no aportó todos sus bienes".

En declaraciones a El Destape Radio, Niessen afirmó que "Macri dijo que iba a poner todo su patrimonio en un fideicomiso ciego" y que "prometió hacer el fideicomiso en campaña pero no lo cumplió hasta que aparecieron los Panamá Papers".

En este marco, el titular de la IGJ dijo que llegaron a la conclusión de que "el fideicomiso ciego de Macri fue todo mentira" y que "fue una puesta en escena. No aportó todos sus bienes". Ante esto, argumentó: "Macri no puso dinero en el fideicomiso, puso acciones en 4 sociedades. Las sociedades donde Macri tenía acciones eran en realidad campos de un señor donde no se actuaba como sociedad".

El fideicomiso de Macri: ¿ciego o tuerto?

En ese sentido, el funcionario destacó: "En una de esas sociedades aparecen emitiendo acciones preferidas que otorgan privilegios en el cobro de dividendos". Y dijo que "esas acciones preferidas se las dieron a Macri en 2013 pero nunca las registraron".

Por último, Niessen sostuvo que "ningún accionista recibió dinero, pero Macri sí", y que el ex presidente "recibió 54 millones de pesos mientras era Presidente. Ahora tiene que investigarlo la Oficina Anticorrupción. Y concluyó: "Las transferencias de 54 millones a Macri durante su presidencia son a través de una maniobra por fuera de la ley".

Sus palabras se dan luego de que este miércoles la Inspección General de Justicia pidiera la nulidad del fideicomiso ciego que el ex presidente, Mauricio Macri, creó en el año 2016 mientras era primer mandatario. Desde el organismo detectaron una transferencia por $54 millones al líder de Juntos por el Cambio mientras era Presidente, monto que fue girado desde la empresa Latin Bio, donde su esposa Juliana Awada, tenía el 20,25% de las acciones.

Mauricio Macri tiene más patrimonio que la suma de Cristina Kirchner, Alberto Fernández y todo su gabinete

La figura de fideicomiso ciego fue el instrumento que eligió Macri para transparentar su actividad como mandatario público y sus intereses privados como empresario. En simultáneo y en sus primeros años como Presidente, su nombre había aparecido en los Panamá Papers como uno de los Jefes de Estado y políticos importantes a los cuales se les habían encontrado sociedades offshore.

Para la IGJ, el fideicomiso montado por el ex Presidente presenta varias inconsistencias, entre ellas el traspaso de $54 millones girados a través de Agro G por Latin Bio, una empresa en la cual la esposa de Macri, Juliana Awada, tenía el 20,25% de las acciones. “El publicitado fideicomiso ciego de Macri y las evidencias de otra mentira descomunal”, se titula la resolución de 59 hojas que investigó el organismo.

