No hubo acuerdo en la Corte Suprema sobre el traslado de jueces

Los integrantes de la Corte Suprema no llegaron a un acuerdo este martes 20 de octubre sobre la cuestión de fondo en los traslados de los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Esos tres magistrados, trasladados de su lugar de origen durante el macrismo a otros tribunales, fueron objetados por el Senado, con el impulso del oficialismo.

Pero recurrieron a la Corte vía per sáltum (recurso extraordinario), que en medio de una presión pública lo aceptó pero no falló al respecto. Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, estuvieron deliverando vía Zoom pero no llegaron a un consenso para una sentencia.

Seguirán discutiendo esta semana y podría haber una resolución. Se visualizan tres escenarios.

El rechazo a los traslados efectuados durante el macrismo, en sintonía con lo que resolvió el Senado. El aval, en línea con lo que pidieron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Una decisión que le de la razón a ambas partes.

El gran dilema que enfrenta la Corte es que tiene acordadas previas que apoyaron traslados similares, hay quienes dicen que no son exactamente iguales. Si los rechaza, iría en contra de esas acordadas. Pero si los avala, le dejaría la mano suelta al presidente para definir este tipo de traslados para cubrir vacantes en cualquier momento.

Por eso, existe una especulación sobre una decisión "salomónica" que avale los traslados pero le ponga límites.

MC