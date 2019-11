Para el titular de la AGN, Laura Alonso tuvo intención manifiesta para que su organismo no actuara

El titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Oscar Lamberto, acusó este viernes a su par de la Oficina Anticorrupción (OA), Laura Alonso, de tener "una manifiesta intención" de que el organismo controlador "no pudiera actuar".

El dirigente peronista destacó el fallo judicial que obligó a la secretaria de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción a entregar a la AGN la información que había solicitado y señaló que "debiera ser una lección para todos los funcionarios".

"Evidentemente, hubo una manifiesta intención de que la AGN no pudiera actuar. Siempre apelamos a las buenas relaciones y no nos gusta tener que judicializar estos temas. A nadie le gusta que lo controlen, pero el control es esencial al funcionamiento de la democracia. Cada funcionario tiene que rendir cuentas de lo que hace", subrayó el ex senador nacional.

En declaraciones a Radio 10, el santafesino indicó que "en general todos los funcionarios acceden a entregar la información" que se les solicita, y precisó que "la Oficina Anticorrupción no se había auditado nunca y sabían que la AGN lo iba a hacer un año antes, porque estaba planificado".

"Ahora tienen que dar la información. No tienen más alternativa que entregar lo que pedimos", señaló Lamberto, quien manifestó que "el tema más conflictivo era el de las causas, las denuncias que había".

Este jueves, la Cámara en lo Contencioso Administrativo ratificó que la Oficina Anticorrupción debe entregarle a la AGN toda la información que tiene en su poder sobre las investigaciones que realizó entre enero de 2016 y abril de 2018, para ser analizada.

La Sala III de la Cámara, con la firma de los magistrados Jorge Esteban Argento, Sergio Gustavo Fernández y Carlos Manuel Grecco, ratificó lo dicho por el juez Enrique Lavié Pico sobre la entrega de la información.

