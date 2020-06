Bullrich cruzó a Tenembaum: "Te van a dar el título honoris causa al mejor epidemiólogo"

La líder del PRO Patricia Bullrich es una firme opositora de que se mantenga aún el aislamiento social, preventivo y obligatorio en la Argentina. Así lo expresó en reiteradas ocasiones al ser entrevistada en diversos medios de comunicación. En una reciente nota con Ernesto Tenembaum por Radio Con Vos el debate sobre la apertura de la cuarentena entre ambos generó tensos momentos al aire.

Bullrich volvió a defender que el presidente Alberto Fernández debería ponerle fin a la cuarentena y manifestó que espera que el anuncio del próximo sábado 6 de junio haya más precisiones con respecto al aislamiento.

En un tramo de la entrevista, el conductor radial apuntó: “Yo creo que estás haciendo política con esto. Estás buscando la ventaja política menor sobre un tema que es tan dramático”. La ex ministra de Seguridad macrista tildó de “ridícula” esa expresión y lo acusó al periodista de “estar haciendo un eslogan”.

Tenembaum le salió al cruce de sus afirmaciones al enumerar las estrategias implementadas por Brasil, Chile y Estados Unidos y la consecuente cifra de muertes. “Sin haberte escuchado una sola vez decir está bien el tema de haberse ahorrado vidas, habiendo calificado como terrorista a un epidemiólogo de los más prestigiosos. Yo te escuché todo esto junto y no encuentro un reconocimiento de decir ‘che la sociedad logró algo importante’. Yo lo que veo es que aprovechando que la gente está mal para hacer política. No reconocés una, 30 mil muertos hubo en Brasil. Estoy discutiendo porque me parece irresponsable”, consideró el conductor del programa Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos.

Tras lo cual, Bullrich dijo: “¿Vas a hablar solo? ¿O te vas a hacer una entrevista a vos? No estás discutiendo, estás insultando”. Tenembaum le respondió haciendo referencia a unas anteriores declaraciones de la ex funcionaria contra el doctor Pedro Cahn,: “Me parece que es irresponsable, no es un insulto es una caracterización. Terrorista, lo que vos le dijiste a Cahn sí lo es”.

La líder del PRO se defendió: “Me tiene un poco cansada la frase que si hacés política o no. Hacer política es por ejemplo ponerle a Axel Kicillof a un lugar de estacionamiento de camiones o ponerle a las bolsitas de comida los nombres de los intendentes. Tener una posición respecto a la cuarentena y a la postura que nuestro gobierno ha tomado no es hacer política, es tener una posición distinta. Si vos no podés aceptar una mirada distinta porque tomás una decisión y la defendés, vos están confrontando por lo que yo también te podría decir que estás haciendo política, porque estás defendiendo una posición como yo defiendo una. Entonces, te pido que para hacer una discusión seria saquemos eso de en medio que es un estorbo que nos impide analizar con la objetividad que vos le ponés a los hechos y la que yo le pongo sobre lo que está pasando a la Argentina”.

Asimismo, el periodista afirmó que dialoga de forma diaria con epidemiólogos, infectólogos y virólogos que defienden el mantenimiento de la cuarentena. Ante esta exposición, Bullrich le retrucó: “Eres un genio de los infectólogos, te van a dar el título honoris causa al mejor epidemiólogo de la Argentina”.“No me parece que sea un buen momento para ironizar”, le contestó el comunicador.

Luego, ambos volvieron a cruzarse cuando el periodista le preguntó a Bullrich sobre qué espera del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Tenembaum sostuvo que la corrida de cuándo va a darse el pico de contagios, algo que critica la líder del PRO, no fue solo por parte de referentes del oficialismo nacional, sin también de integrantes de Juntos por el Cambio, como el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós.

En ese punto, Bullrich indicó: “Cuando vos te quedás un poco paralizado por mi argumento racional, ahí me llevás al gobierno de la Ciudad. Me parece que tu catalogación de hacer política es exactamente lo que acabas de hacer, querer encerrarme políticamente, y no lo vas a hacer porque y no estoy haciendo política. Yo estoy dando una convicción y vos tenés que aceptar las convicciones aunque no te gusten”.

