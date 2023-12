Plebiscito: qué es, en qué casos puede utilizarse y para qué sirve

El presidente Javier Milei no descartó la posibilidad de convocar a una consulta popular sobre el decreto de necesidad y urgencia​ (DNU) que busca desregular la economía si este es rechazado por el Congreso. Sin embargo, no tiene ninguna posibilidad de concretarse ya que, aunque el Presidente pretenda presionar a los diputados y senadores que no respalden su propuesta, esta alternativa también necesita la aprobación del Congreso.



"¿En caso de que el DNU sea rechazado, llamaría a un plebiscito o una consulta popular?", le preguntó Luis Majul en LN+ al Presidente. "Obviamente", respondió. “El megadecreto tiene más de 75% de aprobación, entonces que me expliquen (diputados y senadores) por qué quieren algo en contra de la gente”, aseguró el jefe de estado.

Consulta popular vinculante y no vinculante

En Argentina, según la Ley 25.432, se distinguen dos formas de consultas populares: las vinculantes y las no vinculantes. Es importante destacar que ambas requieren la aprobación del Congreso, como lo estipula tanto la ley promulgada en mayo de 2001 como en el artículo 40 de la Constitución Nacional.

Bullrich apuntó a los dirigentes del PRO que rechazan el DNU: "Apoyaron que Macri dicte decretos, sean coherentes"



La consulta popular es vinculante cuando la convoca el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, para consultar sobre un proyecto de ley. No es posible aplicar un veto a esta ley de convocatoria y el voto es obligatorio. Si el proyecto recibe el respaldo positivo de la ciudadanía, se transforma en ley automáticamente, sin necesidad de un proceso adicional de promulgación.

Mientras, la consulta popular no vinculante se da cuando la convocatoria la hace el Congreso o el presidente de la Nación, que este sería el caso de Milei. Sin embargo, antes deberá contar con el visto bueno del Congreso y es poco probable que se le dé luz verde a una propuesta que el mismo organismo rechaza.

Diferencia entre plebiscito y referéndum

Plebiscito y referéndums son formas de consulta popular. El referéndum es un mecanismo de participación directa mediante el cual la ciudadanía manifiesta su aprobación o rechazo previo a una decisión del gobierno

El DNU no se toca y no renuevan las contrataciones en el Estado

Mientras que en un plebiscito se busca la aprobación o rechazo del pueblo a una medida en particular. El término tiene su origen en la Antigua Roma con el significado de "interrogatorio a la clase social de los plebeyos".

En concreto, la finalidad del referéndum es un cambio en la ley, mientras que la del plebiscito es la aplicación de la ley. Este último sería el caso más ajustado a lo que Javier Milei haría con el DNU de medidas.

Último plebiscito en Argentina

La única vez que se produjo un plebiscito en Argentina, fue cuando Raúl Alfonsín buscaba el apoyo social para evitar la guerra con Chile por el Canal de Beagle. En esa oportunidad se convocó a una consulta popular no vinculante.



En concreto, Alfonsín llamó a la población para votar por sí o no al Tratado de Paz y Amistad con el país trasandino, en medio de una fuerte disputa territorial desatada al extremo sur de ambas naciones. Con ello, el Gobierno que trajo devuelta la democracia tras la última dictadura militar buscaba obtener legitimidad social.

Finalmente, en la consulta que se realizó el domingo 25 de noviembre de 1984, los ciudadanos asistieron a votar, figuraran o no en el padrón, y ganó el "sí".

RM / Gi