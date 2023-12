El juez federal Daniel Rafecas procesó y embargó en las últimas horas a un empresario y militante libertario que amenazó de muerte del dirigente social Juan Grabois. El ex precandidato a presidente de Unión por la Patria celebró la noticia en redes sociales y aseguró: "Nosotros respetamos, pero nos hacemos respetar".

De acuerdo a la resolución judicial, el magistrado con asiento en los tribunales de Comodoro Py decretó el procesamiento sin prisión preventiva de Antonio Chedieck. Lo responsabilizó por los delitos de amenazas en concurso ideal con el delito de incitación a la violencia colectiva. Además, lo embargó por 600 mil pesos.

La Corte aceptó tratar la demanda de La Rioja contra el DNU de Milei pero después de la feria

"El que las hace, las paga", escribió Grabois en X (ex Twitter). Es la misma frase utilizada en reiteradas ocasiones por el presidente Javier Milei y por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", agregó en la misma línea, citando a Juan Domingo Perón.

El tweet de Grabois.

En la misma publicación, el dirigente social contó que Chediek fue procesado "a raíz de un video en Tik Tok donde dice explícitamente que me cuide porque estaba 'regalado' y 'ellos' me iban a matar, que usemos chalecos antibalas y que llevemos matafuegos, que ellos no tiraban con balas de goma, etc, etc (sic), finalizando con 'estás notificado' entre otras".

"Arrastran los pies": Milei apuntó contra un sector de Juntos por el Cambio por colaborar con Kicillof

La agresión que sufrió a principios de mes

Hace tres semanas, Grabois había sido escrachado cuando tomaba café con su padre en Palermo.

Fue el 5 de diciembre pasado, cuando casi termina a los golpes con un hombrer que lo agredió. "Ahí lo tenemos al gerente de la pobreza. Café $1.200, empanada $1.000. Después no sabemos de qué labura ni nada", se escucha decir al hombre que grababa, quien remarcó que se encontraban en el barrio porteño de Palermo.

Preocupación en Villa Gesell por la caída de reservas: "Es grave lo que está pasando”

En ese momento, Grabois frenó a su padre, quien se mostró enojado por la actitud del agresor. "Sos un hijo de puta, tomátelas", expresó el papá del dirigente. El incidente se viralizó en las redes sociales y cosechó varios mensajes de repudio por el acto, al cual lo consideraron como cobarde.

En un momento del video se ve cómo Grabois cruzó la calle con gestos que denotaban que buscaba agredir a un hombre, que no se sabe si es el mismo que lo intentó escrachar, mientras de fondo se escuchaban los gritos de "Basta Juan, boludo". Sin embargo, finalmente terminaron cara a cara y en las imágenes no se mostró cómo siguió la secuencia.

asv cp