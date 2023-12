En el comienzo de temporada, el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, expresó su inquietud ante el panorama para el verano. "Todas estas medidas hacen que el desarrollo de la temporada tenga una incertidumbre tal que no nos permite proyectar nada", dijo, y detalló: "Se han caído las consultas y reservas. Esto es el día a día”.

Barrera expresó su preocupación por el nivel de reservas caídas en Villa Gesell, donde los valores de referencia en esa ciudad costera oscilan alrededor de los 60 mil pesos por día un departamento con dos habitaciones.

La Costa Atlántica y un verano 2024 templado: no se esperan temperaturas sofocantes

“La provincia está haciendo un gran esfuerzo dentro de sus posibilidades”, reconoció el intendente de Villa Gesell, quien además enfatizó que “la situación es crítica. Es grave lo que está pasando".

Barrera no ocultó su preocupación por lo que sucederá una vez que termine el verano. “Aquí se hace un gran esfuerzo para tener una buena temporada, que significa juntar un ahorro para el resto del año”. Sobre ese punto, anticipó: “vamos a tener un año complicado”.

Las reservas en Pinamar cayeron del 80% al 40%: "No hay demanda"

Analizando el futuro inmediato, el intendente concluyó: "Uno lo que desea es mantener una paz social. Pero cuando empiecen los reclamos no lo van a ir a buscar a Milei, van a venir a cada uno de los intendentes que somos los que les damos soluciones a la gente".

Sobre el DNU de Javier Milei

Gustavo Barrera, se refirió al amparo que presentaron 500 intendentes de todo el país contra el DNU del gobierno y señaló: "Entendemos que es inconstitucional y todo lo que contiene perjudica al 98% de los argentinos".

En diálogo con el equipo de #CaballeroDeDia en El Destape, Barrera remarcó: "Estamos en un estado en el que no respetan la división de poderes. No respeta a la mayoría de los argentinos”.

“El presidente de la nación no tiene un gobernador que haya ganado su espacio, no tiene intendente, no tiene territorio, ¿a quién está representando?”, cuestionó Barrera quien afirmó que el DNU recae "sobre la clase media, las clases trabajadoras, sobre las pymes".

Con respecto a la reunión junto a los 500 intendentes de la provincia de Buenos Aires y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, comentó que también participaron dueños de PyMES y empresarios: “Había representantes de todos los sectores que nos expresaban la preocupación por no saber si van a poder sostener sus negocios”.

