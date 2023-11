Prohibición para leer, seis ejes temáticos y libertad para moverse: las novedades en el debate entre Milei y Massa

La Cámara Nacional Electoral (CNE) anunció este miércoles el reglamento del debate presidencial que se desarrollará el domingo 12 de noviembre, donde se definió que los aspirantes presidenciales de Unión por la Patria, Sergio Massa y de La Libertad Avanza, Javier Milei, no podrán leer apuntes, ni disponer de “ayuda memoria” en sus respectivos atriles, pero sí podrán moverse cuando hagan uso de la palabra, entre otras pautas.

El mencionado organismo determinó que el primero en presentarse será Sergio Massa, que estará en el atril de la derecha (desde la vista del televidente) y, luego, Javier Milei, que se ubicará en el de la izquierda. Ambos postulantes contarán con un minuto de presentación y dos minutos para el cierre de sus conclusiones.

Los ejes temáticos que se abordarán, en el siguiente orden, son Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad; Derechos Humanos y Convivencia Democrática.

Cada tema tendrá doce minutos de desarrollo, por lo que cada candidato contará con seis minutos para explayarse sobre cada tópico; no serán de corrido, sino que habrá interrupciones entre sí. En contraste con el debate anterior, esta vez, ninguno podrá tener anotaciones, ni exhibir cuadros o gráficos. Según el criterio de la CNE, un candidato presidencial debe estar en condiciones de explicar las propuestas por sí mismo.

De esta manera, los magistrados respaldaron el pedido del equipo de Massa, con Juan Manuel Olmos y Santiago García Vázquez a la cabeza y desestimaron la postura del equipo de Milei, compuesto por Karina Milei, Santiago Viola y Santiago Caputo, que en la reunión preparatoria insistieron en varias ocasiones en permitir que el libertario pueda tener una guías de los temas y anotar y leer su discurso.

Adicionalmente, en línea con la diferencia en relación al anterior debate, los participantes podrán desplazarse dentro de un área específica mientras estén hablando y tendrán un límite de dos minutos para concluir sus intervenciones.

Al mismo tiempo, la CNE rechazó el otro pedido de Massa, que consistía en lo que llamaron "cámaras cruzadas", es decir, mostrar en la transmisión televisiva al candidato que no tiene la palabra para captar sus gestos y reacciones.



De todas formas, la probabilidad de que la propuesta de UxP fuera exitosa tenía pocas chances, ya que la Comisión Nacional Electoral suele adoptar posiciones más bien formales e institucionales, y los jueces no suelen mostrarse receptivos a expresiones que no estuvieran dentro del discurso de un candidato.

Rol de los jueces de la Cámara y moderadores

Los jueces de la Cámara tienen la función de coordinar y supervisar el debate. La reglamentación prevé cierta flexibilidad cuando los equipos de los candidatos llegan a un acuerdo sobre algún aspecto, pero en caso de desacuerdo, los jueces toman la decisión final y la normativa se aplica de manera obligatoria.

En los dos debates de 2023, Patricia Bullrich y Javier Milei optaron por leer sus discursos, contraviniendo lo que habían determinado previamente los jueces.

No obstante, esta cuestión no había generado controversia durante la preparación del debate que tuvo lugar en Santiago del Estero ni en el previo a las elecciones generales que se celebró en la Facultad de Derecho de la UBA. En cambio, en esta ocasión surgió como un tema de disputa.

Más tarde se dieron a conocer los nombres de las y los periodistas que dirigirán el debate: Luciana Geuna (Canal 13), Pablo Vigna (TV Pública), Érica Fontana (Telefé) y Antonio Laje (América).

A diferencia de sus predecesores en esta función, tendrán un papel mucho más preponderante, no sólo porque ahora serán solamente dos los aspirantes, sino también porque el formato permite interrupciones (a menos que el otro esté hablando) y necesariamente requerirán de sus intervenciones para ordenarlos.





El debate, de carácter obligatorio por ley, se desarrollará el domingo 12 de noviembre a las 21.00 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), exactamente una semana antes del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre.

El Código Electoral Nacional establece que, “en caso de que la elección presidencial se decida a través del procedimiento de balotaje, se realizará un debate adicional, con los candidatos que accedan a la elección definitoria, el que tendrá lugar dentro de los diez días anteriores a la fecha de la elección”.



RM / Gi