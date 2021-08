Rechazado y extrañado: Marcos Peña no tiene lugar en esta campaña

Algunos celebran su ausencia, otros reclaman su presencia. Lo cierto es que Marcos Peña, uno de los hombres más poderosos del Gobierno de Cambiemos, no participa del armado político de la oposición en estas elecciones. Desde que terminó el paso de Mauricio Macri por la Casa Rosada dejó la Ciudad de Buenos Aires y se instaló en el country club de Pilar Chacras de Murray. Desde ahí mantiene algunas conversaciones, pero nada formal con el espacio.

Marcos Peña “está metido con una consultora privada. Se dedica a trabajar con dirigentes políticos de afuera”, contó a PERFIL uno de sus hombres cercanos durante la gestión, que lo definió como “uno de los mejores armadores políticos de Latinoamérica”.

Uno de los clientes del exjefe de Gabinete que se conoció, y que pudo confirmar este medio, es el del conductor brasileño de televisión Luciano Huck, que quiso dar el salto a la política para dar la pelea nada más que contra Jair Bolsonaro y Inácio "Lula" da Silva. “Pasa que no medía nada, era un trabajo muy difícil”, señalaron en su entorno.

Marcos Peña junto a dirigentes de Juntos por el Cambio.

La carrera de Marcos Peña: del "auto en partes" a la Jefatura de Gabinete

Marcos Peña comenzó a trabajar en política en 2002, a los 25 años. Lo hizo bajo el ala de la Fundación Creer Crecer, la génesis del PRO en la Ciudad de Buenos Aires. Al año siguiente fue electo como legislador porteño, cargo que ocupó hasta 2007 cuando Macri lo eligió para ser secretario general de su gobierno, hasta 2015. Con la llegada de Cambiemos a Balcarce 50, el egresado del Colegio Champagnat pasó a ser jefe de Gabinete.

“Al menos nos llama para los cumpleaños”, dijo entre risas, un ex compañero del Gabinete que lamenta su ausencia en esta campaña. “No aparece. Es más, se lo necesitaría”, reprochó, por su parte, uno de los candidatos de estas elecciones.

En 2004 se casó con Luciana Mantero, con quien tuvo dos hijos. Uno de sus hombres cercanos recordó: “Abrió una cuenta para que el regalo sea plata para comprarse un auto que no tenía. Y en forma graciosa le podías regalar una rueda, el paragolpes, el volante, la puerta, el motor y así”. Con eso se terminó comprando un auto Volkswagen que siguió usando durante su paso por la Jefatura de Gabinete. De “la vaquita” participaron Cristian Ritondo, Diego Santilli, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, entre otros.

Lejos del poder

Uno de los dirigentes del PRO que mantiene un vínculo fluido con Marcos Peña trató de explicar su ausencia actual: “En diciembre de 2019 tomó la decisión personal de alejarse. Fueron muchos años y muy intensos”.

En clave política, la misma fuente agregó: “La salida de Macri lo mantiene alejado a Marcos. Hoy Santilli llega a la Provincia con todo el equipo de comunicación y el comando de campaña que tenía Horacio en la Ciudad. Es parte, también, de un recambio de generación”.

Mauricio Macri y Marcos Peña en los inicios del PRO.

Lo cierto es que todavía hay un sector que no está dispuesto a que vuelva a dirigir el diagrama electoral de la coalición opositora. María Eugenia Vidal aun recuerda los cruces que tuvo en la campaña de 2019 y carga contra él la decisión de no desdoblar la elección en la Provincia de Buenos Aires. Otros, como Emilio Monzó, no tienen un buen recuerdo de la decisión de no abrir la mesa chica a la hora de tomar decisiones de Gobierno.

“Pagó un costo personal muy alto, hasta los propios lo putean”, contó a PERFIL un dirigente cercano. En el mismo sentido, lamentó: “Se comió toda la imagen negativa de Macri por ir a defender la gestión donde hiciera falta”. “Cuando se vaya del cargo Cafiero van a tener cien veces más cosas en común de lo que piensan. Los dos pendejos, con futuro, que se metieron de lleno en un Gobierno sin buenos resultados”, marcó.

"Cuando se vaya del cargo Cafiero van a tener cien veces más cosas en común de lo que piensan​"

Con Horacio Rodríguez Larreta tiene un vínculo particular. Se conocen hace 20 años, cuando Peña terminaba la licenciatura de Ciencia Política y Gobierno en la Universidad Torcuato Di Tella. Durante los primeros gobiernos del PRO en la Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri se respalda en los dos con mucha confianza. Pero no para lo mismo. Mientras el actual jefe de Gobierno porteño se encargaba de la pata ejecutora de políticas, Peña se enfocaba en el armado político del ex presidente de Boca Juniors, en la búsqueda de nuevas alianzas para hacer crecer al partido que tenía pocos años de trayectoria.

Al día de hoy el tándem Larreta - Santilli no lo extraña demasiado. Saben que su imagen está vinculada al paso de Macri por la Casa Rosada, algo que de a poco buscan dejar atrás. Sin embargo, “cada tanto hablan”, coincidieron cerca de los dos dirigentes. “No hay un vínculo formal pero a Horacio le interesa la mirada de Marcos y él siempre se la va a dar”, explicaron.

