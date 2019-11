"¡No me amenace diputada!", el reclamo de una legisladora radical a Elisa Carrió

La última sesión en la Cámara de Diputados tuvo una cuestión de fondo y otra polémica. La primera fue el debate de "ficha limpia", proyecto para prohibir que condenados por delitos de corrupción pueda ser candidatos. El oficialismo no logró el quórum. La segunda fue la participación de Elisa Carrió y su amenaza a la legisladora de la UCR, Brenda Austin que terminó en un cruce entre ambas mientras Austin realizaba su discurso.

¿Qué fue lo que pasó? Carrió tomó la palabra y comenzó a recordar anécdotas personales en torno a su lucha contra la corrupción. Y hasta recordó hechos dentro de su anterior partido, la Unión Cívica Radical. “La corrupción tiene nombre y apellido. Es cierto que no son todos, pero es cierto que hay que ponerle nombre y apellido. Y nos costó mucho ponerle nombre y apellido a (Julio) De Vido cuando no lo hacía nadie de la clase política y se pedía mi detención, en marzo de 2004”, señaló. Para diputada, en los últimos años “se ha visto un gran avance en materia de corrupción; cuando yo llegué a esta Cámara ningún diputado podía ser llevado ni siquiera a un juicio penal”. Recordó entonces la sanción de la Ley de Fueros, que estableció que “cuando hay prisión preventiva corresponde el desafuero”.

“Lo que pasa es que acá no se aplica el derecho. Hay personas que no tendrían que haber sido elegidas por la simple razón de que no podrían ejercer el cargo por estar en prisión preventiva. Me estoy refiriendo a la vicepresidenta electa. Esa es la ley que ella y yo escribimos. Y que ella ese día no votó por oponerse a todo”, agregó y señaló que ella “nunca” le habló “al padre de Mauricio”, por Franco Macri, mientras que “todo el resto de la clase política se había sentado en la mesa de Macri padre, que nadie se haga el inocente, yo no”.

“Todo el resto de la clase política se había sentado en la mesa de Macri padre, que nadie se haga el inocente, yo no”.

Una vez terminado su discurso, tomó la palabra la diputada Austin. De entrada nomás le marcó la cancha a Carrió: "Para que no nos perdamos en el repaso de las anécdotas personales y las historias de vida, y volver un poco al foco de esta sesión..." comenzó. A los pocos minutos, la chaqueña pasó por al lado de la banca de la radical y mientras esta hablaba le lanzó una serie de comentarios que se escucharon en el micrófonos mientras que la señalaba con el dedo. "No me amenace, diputada", le dijo y continuó con su declaración. PERFIL se comunicó con la dirigente del radicalismo para conocer su opinión sobre lo sucedido pero no hubo respuesta alguna.