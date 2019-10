Ricardo Forster reivindica a "678" pero "perseguir y censurar" le parece "abominable"

El filósofo y ensayista Ricardo Forster dijo este miércoles que “reivindica” el extinto programa televisivo “678” por “lo significó para el debate político, social y de ideas”. Cercano al kirchnerismo, Forster dijo sin embargo que le parece “abominable” la idea de perseguir y censurar a quienes piensan distinto: “Nunca me gustó el formato y obviamente la idea de perseguir y censurar a alguien me parece abominable, en cualquiera de sus lógicas”.

En una entrevista con Luis Novaresio, analizó el panorama político argentino en plena campaña electoral y se manifestó convencido del triunfo de Alberto Fernández. No obstante, se encargó de recordar el peso político que el kirchnerismo tiene en el Frente de Todos: “El Frente de Todos no es kirchnerismo, es una confluencia donde el kirchnerismo tiene un papel fundamental, como Cristina Kirchner. Sin ellos no habría partido, ni 50% de votos”.

“No es lo mismo Cristina que Alberto, la decisión de ella fue de una extraña generosidad”, dijo acerca de la elección de la expresidenta de ‘ungir’ a Fernández como candidato presidencial del espacio que lidera. Según el filósofo, Cristina “creyó que el país que deja el macrismo necesitan un tipo de gestión política que está mejor representada por Alberto, que es una persona que escucha y que esta inclinada a la mesura”. “Ella traspasa el sentimiento de vastos sectores populares, es un personaje que es más que Cristina”, señaló.

Refiriéndose al presidente Mauricio Macri, Forster hizo una crítica voraz, asignándole al mandatario “escasez reflexiva” y “chatura intelectual”. “No me sorprende lo que está sucediendo”, aseguró; “él en su composición tiene un profundo revanchismo social que tiene que ver con el modo en que se distribuye la riqueza en la sociedad argentina. Allí hay una mirada muy despectiva frente al mundo social popular”.

Forster, uno de los más reconocidos intelectuales K y ex Secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, analizó que sabe “diferenciar perfectamente una dictadura, del fascismo y de una derecha democrática” y que ello lo lleva a la conclusión de que “Macri podría haberlo sido esto último, pero se fue equivocando sistemáticamente y me parece que ha operado sobre el universo judicial de un modo antirepublicano”.

