Rubén "Cholo" García, el titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, aseguró que "la intención ideológica que tienen los amarillos es que los trabajadores municipales seamos esclavos". La declaración se dio en el marco de una entrevista sobre el bono de $60.000 que anunció el Gobierno. El dirigente sindical anticipó que en aquellos distritos donde no se pague habrá movilizaciones y se quejó, en particular, de la situación de los municipios comandados por Juntos por el Cambio.

El lunes un grupo de intendentes radicales se reunieron con el gobernador, Axel Kiciloff, y le transmitieron que no tienen solidez para pagar la suma fija que anunció el ministro de Economía, Sergio Massa.

Este miércoles, en un comunicado conjunto, los intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC) afirmaron que no podrán afrontar el pago del bono sin un fondo extraordinario. "Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros", advirtieron los jefes comunales del espacio opositor.

Uno de los jefes comunales del conurbano bonaerense que aseguró que no tiene fondos es intendente de Lanús y candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti. Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, cuestionó que el Gobierno lanzó el paquete de refuerzo "sin haber consultado nada".

La negativa a pagar el bono es más general y también incluye a 11 provincias, entre ellas algunas gobernadas por el oficialismo, como Santa Fe, Catamarca, Tucumán y Santa Cruz.

Pero entrevistado en el programa Mañana Silvestre, en Radio 10, el lider de los trabajadores muncipales bonaerenses fue lapidario con los jefes comunales macristas: "Estamos acostumbrados con los intendentes amarillos. Vos le decís 'buen día, vamos a hablar de paritarias' y te contentan 'no tengo plata'. Habría que ver por qué no tienen plata: o son malos administradores o utilizan la plata para otro tipo de cosas", aseguró. .

El dirigente se refirió en particular a Grindetti y Valenzuela: "Nosotros sabemos bien que muchos de los que dicen que no tienen plata tienen millones de pesos en plazos fijos. Pasa en Lanús, en Tres de Febrero. No digo que tener un plazo fijo para cuidar la plata del erario municipal sea un delito, lo que sí digo es que tener plazos fijos importantes y pagar salarios de 60, 80 mil pesos no es ético", dijo García.

Para el dirigente, la posición de los intendentes opositores responde a una "intención ideológica". García recordó que apenas asumió como gobernadora en el 2015, María Eugenia Vidal quiso derogar la ley del estatuto municipal, la 14.656. Ese fue el inicio de un conflicto que se sostendría a lo largo de su gestión ya que logró suspender su aplicación, más tarde se modificó y años después hasta tuvo que intervenir la Suprema Corte bonaerense sobre el tema.

"Es un problema ideológico. Ellos no quieren estabilidad en el empleo, paritarias... si ellos pueden tienen, como sucede en muchos municipios amarillos, contratos basura con trabajadores de 20 o 25 años sin efectivizar", subrayó García.

Desde el Gobierno nacional se anunció que la suma fija de $60.000 se pagará desdoblada: la primera cuota de $30.000 deberá ser abonada en septiembre -con el salario de agosto- y la segunda en octubre. Aunque se sabe que aquellos empresarios que no cumplan serán sancionados, no queda claro qué pasará en el caso de los empleadores estatales.

"La ministra de Trabajo dijo que se iba a aplicar una multa a aquellos empresarios que no quieran pagar. Espero que también sea para los intendentes que no quieran pagar", dijo García y agregó que habrá movilizaciones donde no se cumpla: "No es deseado por nosotros, pero estaremos en la calle de cada municipio pidiendo explicaciones".

El dirigente gremial insistió en que a nivel nacional se suele hablar poco del salario de los municipales, que en algunos lugares puede ser de $45.000, $60.000 u $80.000.

