Vidal defiende la compra del departamento pero siguen los cruces

La polémica por el cambio de domicilio a la Ciudad de Buenos Aires de María Eugenia Vidal no solo parece quedarse en un cruce de distrito electoral, ya que el oficialismo insiste en que la ex gobernadora bonaerense explique cómo hizo para adquirir un departamento en Recolecta, en la zona conocida como “la Isla”, una de las más caras del país.

“Pudo conseguir un piso igual que el mío, en plena Recoleta, la zona más cara de Buenos Aires, a mitad de precio y arriba de que el vendedor le prestó la plata, mirá vos”, fue la frase que disparó la vicepresidenta en el acto de cierre de campaña en Tecnópolis.

Un día después, la ex gobernadora y actual precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio le contestó: “Vendí mi casa anterior cuando me divorcié y me quedé con la mitad. También me quedé con la mitad del auto. Esos fondos los apliqué a pagar la mitad del departamento en el que vivo y la otra mitad la estoy pagando con una hipoteca a diez años y en cuotas”, resumió Vidal.

La ex mandataria bonaerense remarcó además que el inmueble figura en su declaración jurada y apuntó a la vicepresidenta. “Eso es todo lo que tengo y lo puedo explicar, lo puedo demostrar. No tengo más nada que explicar porque no tengo cuentas en el exterior, no tengo cajas de seguridad con dólares guardados, no tengo bolsos que explicar, no tengo hoteles ni otras propiedades. A mí la política no me hizo rica”, remarcó Vidal.

Sin embargo, el oficialismo aún exige respuestas. Y fue el actual titular de Yaciretá, Aníbal Fernández, quien divulgó nuevos datos sobre la compra del departamento por parte de Vidal. “El departamento se lo compró a Brenda Biondi. ¿Cómo se llama el esposo de Brenda?”, comenzó a relatar el funcionario, para continuar: “El esposo se llama Jorge Alfonso Gutiérrez. Socio de Facundo Manes. El padre de Brenda Biondi, vendedora del departamento, es ex director del Bapro, designado por María Eugenia Vidal, además de contador personal de María Eugenia Vidal”.

Además, Fernández reveló que tanto Vidal como su contador usarían el mismo domicilio fiscal. Y concluyó: “En resumidas cuentas: a María Eugenia Vidal le vendió, le prestó dinero para la teórica compra, su contador, su apoderado legal ante la AFIP y ex director del Bapro puesto por la mismísima María Eugenia Vidal”.