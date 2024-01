Ni Harry, ni Andrés: quiénes sí pueden representar al rey Carlos III en caso de incapacidad

A mitad de la semana pasada, el Palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III se sometería a un tratamiento correctivo debido al agrandamiento de su próstata. Ante esta situación, surge la pregunta de quién podría sustituirlo en sus funciones reales. En este caso, los príncipes Andrés y Harry no son opciones viables.

Claramente, ni el hermano ni el hijo menor del rey pueden ser considerados para reemplazarlo en sus deberes reales. La razón es simple: solo los miembros activos de la familia real tienen la capacidad de asumir su rol, según lo determinado por el Parlamento en 2022.

Carlos III cumple un año de reinado sin la popularidad de Isabel II, sin fervor ni escándalo

“El palacio de Buckingham ha tomado medidas discretamente para evitar que los príncipes Andrés y Enrique actúen como sustitutos del rey. El primero renunció a sus deberes reales en noviembre de 2019, mientras que el segundo abandonó su papel real en 2020 para mudarse a Estados Unidos”, dijo “The Times”.

En resumen, los designados como "Consejeros de Estado" son aquellos que pueden asumir la responsabilidad de representar al rey Carlos III en situaciones de ausencia del país o incapacidad debido a problemas de salud.

El príncipe Harry y Meghan pidieron volar en el "Air Force One" pero Biden les dijo que no

Aunque la línea de sucesión al trono británico está claramente establecida, es importante señalar que para ser designado Consejero de Estado se requiere tener al menos 21 años. El rey Carlos III introdujo una modificación pertinente al limitar esta designación a los miembros activos, como su primogénito, el príncipe William.

De esta manera, al excluir a algunos miembros, logró incorporar a sus dos hermanos, la princesa Ana y el príncipe Eduardo. Vanity Fair señala que "solo los miembros oficiales de la familia real pueden ser llamados a actuar como consejeros del Estado".

Además, la princesa Beatriz y su hermana Eugenia fueron eliminadas de la lista, ya que no participan en eventos oficiales y solo hacen apariciones públicas como parte de la familia real.

¿Cuándo retomará Carlos III su agenda oficial después de la cirugía?

A pesar de que los portavoces del Palacio de Buckingham anunciaron la postergación de la agenda de compromisos públicos y viajes internacionales, que incluía una visita a España, esto solo será por un breve periodo de tiempo.

No obstante, el monarca seguirá desempeñando sus responsabilidades de Estado. Aunque no estará presente en eventos públicos, su labor continuará. Por lo tanto, en esta ocasión, el rey Carlos III no necesitará el respaldo de los "Consejeros de Estado".

Aunque en esta situación el monarca no requerirá la asistencia de sus Consejeros, es evidente que existe un plan de acción en caso de incapacidad, con una lista clara de personas designadas para representar al monarca.

JCCL / ds