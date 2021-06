Agustín Portela, el director de los videos más vistos del trap

“¿También sale en el diario?. Qué bueno, se lo voy a poder regalar a mi mamá Fabiana y a mi tía Lidia que siempre me apoyaron”, dice Agustín Portela al enterarse que la entrevista saldrá en web y en papel. Su comentario delata dos cosas: el cariño que tiene por su familia y su corta edad. Solo tiene 23 años y, como toda su generación, piensa en formato digital.

Incluso fue en el mundo virtual donde dio sus primeros pasos en la industria audiovisual. “Arranqué de muy chico mirando tutoriales en Youtube para aprender a utilizar programas de edición y efectos especiales. Después salía a filmar y usaba todo eso para contar historias”, explica a PERFIL. Durante los últimos meses, todo ese aprendizaje lo aplicó en videoclips que tienen millones de visitas en las plataformas. Y es que Agustín Portela se convirtió en uno de los directores más populares del trap y el movimiento urbano argentino.

-¿Cómo llevas todo lo que está pasando?

-Por un lado bien porque estoy haciendo cosas que hace ocho meses ni me imaginaba hacer. Estoy usando herramientas que sabía que existían pero no tenía y otras que ni sabía que existían. Y también estoy trabajando con gente que nunca pensé que iba a poder trabajar. Por otro lado, tener todo eso significa responsabilidades mayores. No solo comerciales sino también con los artistas y con el público. Porque cada cosa que hago es vista por millones de fans y hay que hacerle justicia a lo que quieren ver.

El director filmó muchos proyectos pero entre ellos se destaca el remix de Además de mí, con Duki, Khea, María Becerra, Tiago, Rusherking y Lit Killah, que tiene 140 millones de reproducciones en Youtube. También están los videos de lanzamiento de las Bizarrap Sessions, en las que trabajó con el productor y con artistas como Nathy Peluso y L-Gante. Cada uno, tan esperado como los propios temas y con millones de reproducciones en las plataformas.

-¿Qué te genera la repercusión?

-Yo no tengo fama pero sí conocimiento en el ambiente. De repente me escriben personas todos los días para preguntarme dónde pueden estudiar cine o cómo pueden hacer para llevar a cabo su proyecto. Depende de lo que digas, los ayudas o no y eso me pone una responsabilidad. También me pasa que antes subía muchas historias con la gente que me juntaba y ahora tengo que tener más cuidado con eso porque muchos son conocidos. Está bueno pero también es más difícil.

-La exposición trae críticas buenas y malas. ¿Lees los comentarios o los evitas?

-En este momento, miro absolutamente todo. Las reacciones, los comentarios y los tweets. Con mucho cuidado pero lo hago para absorber todo lo que pueda de esas opiniones.

Durante la secundaria, Portela pasó cientos de horas con un amigo produciendo cortos. “El lunes desarrollábamos la idea. En la semana creábamos el guión y todo lo necesario. El sábado filmábamos y el domingo editábamos. Y de vuelta a empezar”, explica a PERFIL. Al finalizar el colegio, consiguió trabajo en producciones y sets donde adquirió más experiencia. Además, alquiló un galpón con plata que ahorró durante su adolescencia para empezar su propio estudio.

-Sos muy autogestivo…

-Sí. Igual me parece importante decir que ese fue mi caso pero no es lo que hay que hacer o lo ideal. Yo no estudié pero considero que es muy importante hacerlo. No me hago el canchero y me comparo con Tarantino que no estudió cine. Si tienen la oportunidad, hay que estudiar porque se aprenden cosas que hoy yo no sé.

-¿Cómo nacen los videoclips del trap y el movimiento urbano?

-Ya venía haciendo videoclips y se generó una cadena de sucesos locos que me llevaron de una cosa a la otra. Al estudio empezaron a venir personas para alquilarlo y muchos eran artistas del movimiento urbano. Uno de ellos era Arse, que trabaja con Khea y otros artistas, y me comentó que querían armar un set para el video Jimmy Fallon de Luchito SSJ. Eso fue en 2019 y en ese momento no conocía mucho la industria del trap pero me sumé como director de fotografía porque quería aprender y descubrir ese mundo.

-O sea que no estabas metido en ese movimiento...

-Yo no conocía a nadie. Ni a Duki, ni a Coscu ni a Bizarrap. Pero en ese video que te comenté hacen cameos muchos artistas y ahí empecé a meterme y a conocer. Muchos meses después, me llama Arse porque tenía un proyecto con Asan y les había gustado como había trabajado. Eso fue en el medio de la cuarentena y no se podía filmar así que desarrollamos lo que queríamos hacer y cuando se pudo salir hicimos pruebas para ver como laburábamos. Propuse dirigir un video de uno de los temas de Asan y ahí arrancó todo.

-¿Cómo es trabajar con tantos artistas famosos?

-Cada artista y su equipo tiene sus formas de trabajar y son un mundo distinto en lo que es la producción y la creatividad. Pero no hay ninguno en toda la industria urbana musical que sea difícil de trabajar a propósito. Son muy humildes y creativos y ahí entendés por qué tienen el éxito que tienen y por qué la gente los sigue.

-¿En qué te inspiras?

-En este momento lo que me pasa es que hace mucho no veo una película. Es raro pero estoy trabajando mucho y no tengo tiempo ni ganas de leer un libro o ver una serie. Baso todas mis propuestas creativas en lo que aprendí en mi infancia y adolescencia. Las películas que vi en ese momento. Ahora no estoy inspirando a consumir y estoy creando nada más.

-¿Te gusta algún director en particular?

-A mi me gusta David Fincher porque tiene una carrera con la que me identifico. Una persona que arrancó de chico, que hasta los 30 hizo publicidades o videoclips y que después se tiró a hacer películas.

-¿Querés hacer películas?

-Siempre me gustó el cine y es lo que quiero hacer. En la situación actual del país, hacer cine o cortos es difícil desde un punto de vista financiero. En los videoclips puedo desarrollar un montón de cuestiones técnicas, creativas y estéticas. No reemplaza pero ayuda a crecer y poder explorar. Pero en un futuro quiero hacer películas. Me imagino haciendo una película cada dos o tres años y me gustaría llegar a eso.