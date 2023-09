Camila Morrone y Willem Defoe estrenaron la película que protagonizaron

En la vida de Camila Morrone, el título mediático de “la novia de DiCaprio” y luego “la ex novia de DiCaprio”, quedó en el pasado ya no tan reciente. A esta argentina criada la mayor parte de su vida en Estados Unidos, el presente profesional la ubica en otro plano. Ya filmó la serie Todos quieren a Daisy Jones donde compartió cartel con Riley Keough, una de las nietas de Elvis y Priscilla Presley, y fue invitada al programa de Jimmy Kimmel como actriz en ascenso. Hace unas horas estrenó Gonzo girl, en el Festival de Toronto.

Gonzo girl, la película que protagonizan Camila Morrone y Willem Defoe.



En Gonzo Girl, que marcó el debut como directora de Patricia Arquette, Camila Morrone comparte el protagónico con Willem Defoe. El guión está basado en una semiautobiográfica de Cheryl Della Pietra, quien fue durante un breve tiempo asistente del mítico periodista y escritor Hunter S. Thompson. En la novela y en el filme, su “alter ego”, Alley Russo (papel que encarna Camila Morrone), es una novel egresada universitaria quen ayuda a su ídolo Thompson (Willem Defoe) a escribir su nueva novela. Y es a través de Alley que se retrata al mencionado periodista y escritor. En ese recorrido, por supuesto, pasan cosas.

En el Festival de Toronto, Camila Morrone y Willem Defoe.

A pesar de este presente, Camila Morrone no tenía falsas expectativas acerca de lo idílico que parece desde afuera el negocio del espectáculo. “Iba con mis padres a las audiciones y veía actores hermosos, divertidos e inteligentes a su alrededor; latinos que habían venido a Los Ángeles para perseguir su sueño de actuar, y la mayoría no trabajaba”, dijo a In Style. “La realidad de ser actor es la inconsistencia, sentir que estás frente al mundo y pensar que eso no te sucederá. Así que comencé a actuar con la cabeza muy clara sobre en qué me estaba metiendo y sobre todo, a qué me enfrentaba”, cerró,

EI / Gi