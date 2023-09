Moria Casán ingresó al mundo podcast de la mano de Damián Kuc

Con sus Historias innecesarias, Damián Kuc rescató hechos, momentos y personajes de la historia, sobre todo argentina, y se convirtió en un youtuber con sello propio. Su manera de narrar y de editar se da también en Basta chicos, el podcast que produce Anfibia, y que con La One: la vida de Moria Casán –que se estrena el 5 de septiembre– completan la trilogía que iniciaron con Ricardo Fort y Piti Álvarez. En diálogo a tres puntas, PERFIL habló con Damián Kuc, Moria Casán y el productor de Anfibia, Tomás Vizzón.

Moria Casán y Lali Espósito en la grabación del último capítulo del podcast.



—¿Kuc, quién era Moria para vos antes del podcast y quién es ahora?

—Para mí, Moria siempre vino con la tele; crecí de su mano y de muchas otras personalidades de la tele. De chico miraba muchísima tele, y por una cuestión generacional hay un montón de data de Moria que realmente no viví. Entonces, no es que antes tenía una percepción de ella que ahora cambió; sino que accedí a un montón de información que desconocía, que hace a la cultura popular y a esa persona tan increíble que hizo tantas cosas. Me tuve que enfrentar a la siempre adecuada pregunta: ¿qué fue todo ese laburo que hizo antes de que yo me encontrara con esa persona en la televisión? ¡Y fue alucinante! Me encantó conocer la vida de una persona de una manera tan detallada y contada no sólo por ella misma, sino por mucha gente allegada a ella.

En la grabación del podcast, Moria Casán escuchó por primera vez ¿Quiénes son?



—¿Cómo fue entrevistar a alguien locuaz y con tanta historia personal y profesional?

Kuc: Es que no fue una entrevista, lo que hicimos con Moria fue charlar. Y ella misma lo había aclarado: quería sentarse a hablar, a incursionar en su vida. Fue realmente muy hermoso: ella tirada en su sillón en patas y yo, junto a los chicos de Anfibia, recostados en sus sillones. Más descontracturado no se consigue: una conversación entre amigos y conocidos, con la sutil diferencia de que había un montón de micrófonos. Y no hubo un segundo en que no pensara en: ¿cómo llegué acá? ¿Qué pasó? ¿Qué hice?.

Lali Espósito como Moria Casán,responde a las críticas, o les canta ¿Quiénes son?

—¿Y cómo apareció Lali Espósito en la grabación del podcast con Moria Casán?

Kuc: En el último encuentro con Moria en su casa (fueron cinco), invitamos a Lali (Espósito) a que le hiciera escuchar el tema ¿Quiénes son?, que compuso inspirada en Moria. Y fue hermoso ver a Moria traer un parlante Bluetooth de su pieza para que Lali emparejara su celular y todos escucháramos en primicia ¿Quiénes son?, que todavía no había salido en su disco. Esa canción es la cortina del podcast y la apertura de todos los capítulos. En ese encuentro yo realmente no hablé nada, me quedé mirando qué pasaba entre esos dos personajes, íconos de la cultura pop. Son dos personas realmente muy graciosas.

Heredera: sin duda Lali Espósito es la famosa joven que tiene mucho de la esencia de Moria Casán.



—¿Cómo fue esta primera incursión en mundo podcast?

Moria: La experiencia fue muy buena. ¡Me encantó que a la producción se le ocurriera planteármelo! Y creo que excede mi propia vida porque yo tengo a la gente desde hace más de cincuenta años, y si te eligió forever, acá estamos. Así que fue fantástico poder hacerlo. Además, me llega en un momento de la vida en el que soy adulta extrema y estoy en pleno renacimiento, poscovid-19. Hay gente que partió, otra que se queda; yo me quedé... renacida.



—¿Estás en una nueva era?

Moria: Sí. Yo siempre fui consciente de mi finitud pero no tengo un pensamiento catastrófico acerca de la vida, sino más bien uno luminoso. Siento que estoy en mi mejor época: con sabiduría, lucidez y plenitud.



—¿Tomás, por qué después de Ricardo Fort, de Piti Álvarez, eligen a Moria?

Vizzón: Con ella completamos una trilogía de biografías sonoras que nos permiten entender la cultura popular argentina desde tres fenómenos populares, masivos y diferentes. Y Moria es uno de los grandes íconos de la cultura popular argentina. Se mantiene vigente desde hace muchísimos años y nos permite contar otra cosa. También es alguien que tiene mucho teatro encima y, sobre todo, es alguien que supo manejar la fama de una manera como no hay muchas en la Argentina. Hablamos de la exposición todo el tiempo en la televisión...su familia, sus parejas, sus crisis, todo. Y también la excentricidad que contiene su personaje, porque Moria saca algo positivo de todo, hasta cuando fue presa o cuando le pasaron situaciones muy límite.

El equipo de Damián Kuc, en su mayoría, es como él: menores de 35 años que vieron poco de Moria Casán vedette.



—¿Y por esa hiperexposición que mencionás, qué desafío les planteó el podcast?

Vizzón: El gran desafío fue encontrar una nueva mirada sobre un personaje hipernarrado por los medios, sobre todo en los últimos treinta años. Nos preguntamos qué podemos aportar nosotros desde la mirada de un equipo joven en el que la mayoría son sub-35 y no vieron muchas de las películas de Moria, ni su gran momento en el teatro de revistas. Entonces, ¿qué mirada se tiene hacia este personaje tan presente en la vida de los argentinos desde hace tanto y con tanta vigencia? Creo que la encontramos: dimos con una mirada que nos permitió acercamos desde la admiración y, a la vez, con cierta lejanía. Después, tratamos de entender el fenómeno: cómo lo hizo, o por qué es una de las grandes divas de Argentina, y cómo hace para mantenerse vigente.



—¿Damián, cuándo regresa “Historias innecesarias”?

Kuc: Me tomé este año sabático. Fue mucha data en muy poco tiempo: arranqué en 2020 y de repente funcionó y me fue muy bien. Tenía que tomar distancia para entender qué me pasaba con mi producto, ya me estaba cansando. Y qué me pasaba con lo que estaba haciendo, con todo lo que implica –de repente– trabajar, , hacer cosas para internet. Me parecía un laburo interno muy interesante y muy sano, sobre todo, apuntando siempre a la buena salud mental. Sí, estoy preparando especial de fin de año para el canal de YouTube, con más o menos la misma estructura, pero dándole un girito especial justamente para que sea distinto