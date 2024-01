Camila Morrone reafirma su rol de actriz en Hollywood

Camila Morrone no salió de la reciente entrega de los premios Emmy con una estatuilla en las manos. Igualmente aplaudió al escuchar que Niecy Nash-Betts se llevó el Emmy como mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión. En esa categoría, la actriz argentina estaba ternada por su papel en Daisy Jones & The Six (Todos quieren a Daisy Jones).

En esa serie, Camila comparte cartel con Riley Keough, la hija de Lisa Marie Presley, es decir, la nieta de Elvis Presley. El avance de su carrera en Hollywood hizo que de manera gradual se sume como dato adicional –no principal– que Cami Morrone fue novia de Leonardo DiCaprio. Primero porque el actor tuvo nuevas parejas, segundo, porque ella no eligió hacer de “la ex de DiCaprio” algo marquetinero. Sí fue un romance que la ubicó en los medios internacionales, pero con la ruptura sentimental con DiCaprio, el camino profesional para Camila es con su trabajo en Hollywood.

En paralelo a esto, a sus 26 años, también se convirtió en una de las jóvenes actrices que marcan tendencia. Hija de Massimo Morrone, uno de los modelos argentinos que entre los 80 y los 90 hizo campañas para, entre otros, Gianni Versace, y desfiló en las pasarelas europeas. Su madre, Lucila Polak, es actriz como Camila y tuvo un novio famoso, Al Pacino.

Influencer. “A pesar de tendencias como el maximalismo y el brillo que hay en la moda estos días, Camila Morrone se mantiene fiel a su estilo atemporal”, escribió la revista norteamericana Harper’s Bazaar para ilustrar fotos suyas fuera de la alfombra roja. “¿Por qué Camila Morrone es una estrella de belleza a seguir?, tituló Vogue EE.UU. en un artículo sobre su estilo e ilustrado con imágenes de las primeras apariciones sociales de Camila. Dicho medio, la incluyó también en vidrieras con personajes consagrados que, como ella, marcan tendencia.

El papel de Camila Morrone en Daisy Jones & The Six (Todos quieren a Daisy Jones) no sólo mereció competir por un Emmy sino que aumentó su perfil mediático, y revistas como In Style la pusieron en portada por esa belleza relajada que transmite. Igualmente en el reportaje que acompaña la producción como “modelo”, ella prefirió hablar más de cómo es ser actriz en Hollywood siendo latina quitándole toda fantasía de consagración inmediata e incluso posible; o también como, ya instalada en Los Ángeles con su madre y su padre –ya divorciados–, le llevó tiempo hacerse finalmente de un grupo de amigos de verdad.