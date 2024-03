Hayao Miyasaki reconsidera su retiro luego de ganar el Oscar

En tiempos en que la inteligencia artificial asomaba como un posible reemplazo de la técnica en general, Hayao Miyasaki le anunciaba al mundo el estreno de El niño y la garza, otra película integralmente dibujada a mano y su realización duró siete años. No fue solamente la insistencia en la artesanía que Estudios Ghibli lleva en su ADN la que fue reconocida en la reciente edición de los Oscar, con el premio a la Mejor Película Animada. Fue tambien el conmovedor tratamiento de la vida propia, en un constante vaivén de metáforas y crudeza. La atmósfera es característica del maestro de la animación japonesa que es Miyasaki, pero en esta película hay una madurez que la crítica aclamó. A la épica manufacturación y al reconocimiento ulterior se le sumó un condimento: El niño y la garza sería la última película del director quien en enero último cumplió 83 años.

Pero a pocos días de la mencioanda noche de los Oscar, el colaborador más cercano de Miyasaki, quien a su vez es el productor y co-fundador de Estudios Ghibli, Toshio Suzuki, le confesó a The Hollywood Reporter que no se puede confirmar que Miyasaki se retire con El niño y la garza. “No lo sé, realmente no puedo decirlo. Pero si dice que quiere hacer una película más, lo apoyaría incondicionalmente”.

Sin fin. Este cambio de parecer de Suzuki es notorio. Luego de anunciar su retiro en 2013, Miyasaki se arrepintió y en 2016 se acercó a su amigo con la intención de volver al ruedo. Lejos de rendirle pleitesía al animador más importante de la historia del cine japonés, Suzuki no es que se entusiasmó automáticamente con el proyecto. En la misma entrevista, confesó: “Fue sólo tres años después de que anunció su retiro, y en ese momento, sinceramente, creí que no haríamos más películas juntos”.

Fue la determinación que mostró Miyasaki la que terminó convenciendo a su colaborador: “Sabía que él realmente quería hacer esta película, así que tuve que decidir si debía dejarlo o no. Finalmente revisé los guiones gráficos un domingo por la noche y fue realmente bueno. Fue muy interesante y cautivador”, dijo Suzuki. “Tenía muy claro lo que quería hacer: básicamente contar la historia de su vida”.

Con el Oscar por la supuesta última película de Miyasaki, el productor admitió: “Ahora estoy feliz de no haber dicho que no. Si no hubiera hecho esta película, no habría podido morir feliz”.