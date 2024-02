Juan Minujín, en uno de sus mejores momentos como actor

Es uno de los actores que hacen de la versatilidad un sello personal. La sumatoria de los personajes que Juan Minujín interpretó en estos últimos años lo confirma. Y en su caso, ese despliegue performático se expresa en cine, en series y, cada vez menos –por ahora–, en teatro y en ciclos televisivos, como fueron los exitosos Viudas e hijos del rock and roll, Cien días para enamorarse o El marginal.

Los ‘90. En breve se lo verá como protagonista absoluto en Coppola, el representante, una serie de dirigida por Ariel Winograd, quien a su vez se desempeñó como showrunner de la serie escrita por Emanuel Diez. Según se anunció, es una serie de seis capítulos “en clave de humor, que gira en torno a Guillermo Coppola –en la piel de Juan Minujín–, quien intenta conciliar su agitada vida privada con un trabajo de tiempo completo que lo lleva a lidiar con las insólitas consecuencias de las acciones de su representado (Maradona), cuyo cenit deportivo es seguido por una etapa de declive”.

En esta serie aparecerán personajes que fueron protagonistas en la Argentina de los fines de años ochenta y, sobre todo, en la menemista década de los noventa. Esto es, en los distintos capítulos se verán, entre otros, a Susana Giménez, Karina Rabolini, Amalia “Yuyiyo” González, Carlos Menem Junior, Alejandra Pradón, Poli Armentano y dos que hoy son funcionarios de Javier Milei: Daniel Scioli y Mariano Cúneo Libarona.

Rodaje. Fuera de esta serie de Star+, Juan Minujín terminó el rodaje de Adulto, una nueva película de Mariano González que lo tiene como protagonista y que se estrenará a mitad de año. “Cuando Mariano me propuso este personaje, ya de movida me interesó, me gusta mucho su manera de trabajar”, dijo Minujín a PERFIL. “Leí el guion y quedé sorprendido. Es una historia muy bien escrita, sencilla y que dice mucho de una manera muy sutil. El director tiene una forma de trabajar muy artesanal y genera un involucramiento que no es habitual”.