La aparición de SZA en la música suma un nombre al podio que lidera Taylor Swift

Para que la industria musical ponga los focos y una alfombra roja sobre una artista tiene que tener, por caso, talento, ser original, sumar escuchas en plataformas, y si además supera algún récord de estrellas consagradas, el asiento en primera fila en entrega de premios está garantizado. SZA cumple todo lo mencionado y con su último álbum –SOS– logró batir los récords de Whitney Houston y Aretha Franklin y ese disco se ubicó como el que más tiempo se ubicó en primer puesto de la lista Billboard Top R&B Albums.

“Es irónico que me consideren un creadora de éxitos porque durante mucho tiempo me boicoteaba diciéndome: ‘Mi música no es para la radio, por eso no consigo ningún hit ahí’, o ‘No tengo un sonido propio’”, dijo SZA a Variety. “Pero de pronto comprendí que mi mayor agradecimiento es para quienes vieron antes que yo ese potencial que yo no veía”. SZA dijo esto al recibir hace unos días el premio Hitmakers de parte de Variety, la revista norteamericana especializada en el mundo del espectáculo.

Ascenso. Por eso, esas tres letras en mayúscula ya no son tan desconocidas para el público fuera de Estados Unidos. Como por ejemplo, Argentina, quien podrá verla en vivo en marzo de 2024 en un famoso festival. SZA nació como Solána Imani Rowe en 1989, sí, el mismo año que Taylor Swift y si bien la dimensión planetaria de esta última es superlativa, la industria celebra a ambas, incluso por su estética. Aun cuando SZA fue nominada a nueve Grammy, no es una artista que lleve muchos años en la industria. Pero la aceptación que logró es, al igual que su talento, la de una consagrada. Su primer álbum, Ctrl, es de 2017: debutó en el número tres de Billboard, y la crítica lo entronizó como una de las grandes hazañas de ese año, reconociéndolo con cuatro nominaciones a los Grammy, entre ellos Mejor Artista Nuevo. Por su lado, la revista Time lo eligió como el mejor álbum del año.

A ese marcado posicionamiento le siguieron algunos hitos que contribuyeron a aumentar su visibilidad: el más destacado fue el que llevó a la artista a las pasarelas de Hollywood: en 2021 colaboró con el rapero Kendrick Lamar en la canción All the Stars, en el marco de la banda sonora de Black Panther. Esa canción fue nominada a los Globo de Oro y a los Oscar, en la terna Mejor Canción Original. Con ese colchón de popularidad SZA tomó 2023 por asalto: su canción Kill Bill arrasó en las plataformas digitales, posicionándose en el puesto número dos de Billboard Hot 100 durante cinco semanas. Además del claro homenaje a la saga de Kill Bill de Quentin Tarantino, la canción aborda la toxicidad con una cuota de ironía cruel que, en la relajada y entrenada voz de la cantante genera un claro contraste: ternura y violencia, al servicio de un R&B disruptivo. El disco que contuvo a la canción fue el mencionado SOS, aclamado por la crítica y protagonista de las nominaciones a los Grammy, superando, con su protagonismo en las ternas a artistas como Taylor Swift, Billie Eilish Miley Cyrus u Olivia Rodrigo.

Frontal. SZA tiene todo para penetrar en las masas. Con una intensidad que conecta con una generación atravesada por el auge de las redes sociales, ella investiga el tópico de la venganza, abriendo un paraguas que neutraliza el odio: una relación tóxica puede ser la arena ideal para expresarse y el recuerdo de la violencia puede darle forma a una canción, a un disco y a un espectáculo. De hecho, la gira de su álbum SOS fue la primera internacional que encaró y recaudó, tan solo en los Estados Unidos, unos 34,5 millones de dólares. Su ambición la llevó a redoblar la apuesta: en septiembre empezó la segunda etapa de la gira y decidió cambiar el vestuario y renovar las coreografías. En una entrevista reciente con Rolling Stone, fue contundente: “Solo quiero que cada vez sea una experiencia mejor”. El resultado de la repercusión que generó tanto el disco como la gira fue imponente para la artista. En la mencionada entrevista, SZA dice que ese éxito “ni siquiera se trata de lo que quiero. Eso es lo que da miedo: se trata de lo que podría pasar. Actuás súper en los VMA (MTV Video Music Awards) y crece tu imagen como artista. Después, hacés lo mismo en los Grammy, y te volvés más grande. Y después ganás los Grammy y sos extragrande. Y luego actuás en los Country Music Awards, y sos afroamericana y hacés un buen show: lo que todas esas cosas juntas significan es aterrador”.