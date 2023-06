Drew Barrymore desea aclarar las cosas después de que una serie de noticias engañosas afirmaran que ella expresó el deseo de que su madre estuviera muerta. La noticia en cuestión se basa en un detallado perfil de la estrella publicado en Vulture, donde mencionó a su madre, Jaid Barrymore. La mujer también ejerció como agente de Drew cuando era una estrella infantil, pero después de que la estrella se sometiera a rehabilitación a los 14 años, la actriz decidió emanciparse de sus padres.

"Todas esas madres ya no están y la mía sí. Y yo pienso 'bueno, no es algo que yo me pueda permitir'. Pero no puedo esperar. No quiero vivir en un estado en el que desee que alguien se marche antes de tiempo para poder crecer. En realidad, yo quiero que sea feliz, se desarrolle y esté sana. Pero joder, yo tengo que crecer a pesar de que ella siga en este planeta", comenzó diciendo en el medio Vulture.

La dolorosa relación de Drew Barrymore con su madre: un escádalo que terminó con una sentida reflexión.

En el artículo en cuestión, la cita surge en el contexto de una entrevista en la que se hablaba sobre el tema de escribir acerca de relaciones complicadas, específicamente en el caso de Jennette McCurdy y su exitoso libro de memorias titulado "Me alegro de que mi madre haya muerto". Durante la conversación, Drew Barrymore reflexionó sobre su propia relación complicada con su madre, Jaid Barrymore, quien sigue viva. En un momento dado, la actriz comentó: "Vale, se me está encendiendo la bombilla. Quizá lo que siento sea protección [hacia su madre]. Nunca lo había pensado en esos términos".

Es importante destacar que la cita no refleja el deseo de la muerte de la madre de Barrymore, sino más bien su proceso de reflexión sobre la complejidad de su relación y la posibilidad de que sus sentimientos estén motivados por un sentido de protección.

El descargo de Drew Barrymore en las redes sociales

“A todos los tabloides que llevan jodiéndome la vida desde que tenía 13 años les digo que jamás he dicho que deseara que mi madre estuviese muerta. ¿Cómo se atreven a poner esas palabras en mi boca? He sido vulnerable y he tratado de comprender una relación muy difícil y dolorosa, mientras admitía que resulta difícil hacerlo mientras esa persona sigue viva”, comenzaba.

“Quienes tenemos que desentrañarlo en tiempo real no podemos esperar. No tergiversen mis palabras ni digáis que desearía que mi madre estuviese muerta. Nunca he dicho eso. Jamás lo diría. De hecho, lo que sí diré es que no quiero vivir una existencia en la que le desearía eso a alguien. Porque eso es enfermizo”, añadía.

En un momento posterior del texto de Vulture, expresa su arrepentimiento por haber dicho lo que dijo. “Me atreví a decirlo y no me sentí bien. Me importa. Nunca dejará de importarme. No sé si en algún momento supe cómo protegerme por completo, cerrarme, no sentir, levantar un muro”.

Acto seguido, la actriz compartió un poema de E. Alex Jung. "Escribí un mensaje a mi madre por su cumpleaños y ella me dijo que me quería y que estaba orgullosa de mí no importa lo mayor que seas o cuán grande sea tu misión. Cuando tu mamá te dice que te quiere, tú vuelves a ser pequeña. Y el hecho de que me quiera con mi verdad. Y mi honestidad Hace que sea la mejor vez en la que le he escuchado decirlo.

