La directora de ‘Barbie’ dice que le gustaría filmar la Biblia

Superados los 1.200 millones de dólares recaudados, Barbie es un fenómeno a escala global. Greta Gerwig, su directora, armó una narrativa original en donde los elementos más absurdos de Barbie conviven con sus aspectos más icónicos.

“Barbie fue inventada en 1959 y pasó por muchas iteraciones”, dijo Gerwig en una entrevista reciente. “De hecho, a mi madre no le gustaba Barbie y tuve que enfrentarme a lo complejo que representaba como ícono. Pero en lugar de rechazar eso, decidimos correr hacia las complicaciones y las cosas espinosas. Pensamos que incluso podía ser un buen punto de partida”.

Gerwig coguionó Barbie con su pareja –también director– Noah Baumbach, y ambos escribieron algo lo suficientemente crítico como para ser incorporado a un debate honesto y sumamente estético: volver tendencia a la marca.

El arte de filmar. En Vogue México, Gerwig repasó algunas cuestiones relativas a su manera de trabajar, a sus influencias, y con tres palabras también definió lo que busca generar en los sets de filmación: “Un humor comunitario, espontáneo y concentrado”. Contó cuál fue el mejor consejo que recibió al comenzar un rodaje: “Solo una vez llegás a saber lo que no estás haciendo, así que no te lo pierdas”. Como si se tratara de un aforismo, ella desliza parte de su propia poética, la que tiene mucho que ver con el trabajo en equipo, la atención a lo que brilla por gracioso, dramático o profunda y humanamente superfluo; y la confianza en la espontaneidad. Gerwig amplió la idea cuando le preguntaron si todavía pensaba en ese consejo: “Claro que sigo creyendo; con suerte, podés llegar a saber qué no estás haciendo en cualquier película nueva que dirijas. Así que siempre podés sentirte como un principiante”. En cierto momento de la entrevista le consultaron si había alguna historia que tenía ganas de adaptar como ya lo hiciera con el clásico Mujercitas. Suspicaz, dijo que filmaría “la Biblia, contada desde el punto de vista de las mujeres que aparecen en ella”.

Las influencias, las lecturas –de Virginia Woolf y de Jane Austen– no permitían presagiar que algún día dirigiría Barbie. El gusto por la lectura es equiparable en ella con el de escribir a punto tal que su escenografía ideal para hacerlo es “un lugar con una cama individual, porque me gusta tomar siestas cuando escribo; tendría un techo inclinado, sería muy pequeño y me gustaría que tuviera una puerta secreta, así nadie sabría cuándo estoy ahí”.