"Macrisis", un videojuego para descargar en tu celular

por Agustín Jamele

La industria de los videojuegos crece año a año en el plano internacional y también en el nacional. No sólo en grandes empresas sino también de manera independiente y autogestionada. Es el caso de Tomy y Mono quienes crearon “Macrisis”, un videojuego de terror cuyo objetivo es "intentar escapar en medio de la crisis juntando dólares". El mismo se puede descargar gratis para celulares con sistema operativo Android. “La idea surgió por la opinión pública, amigos y círculo cercano. El objetivo no es tener una bajada ideológica, sino divertirse”, contaron a PERFIL los chicos que prefirieron no aparecer con sus nombres para que las personas no creyeran que su creación tiene fines políticos.

-¿Cómo se conocieron y cómo empezaron a desarrollar videojuegos?

Mono: Nos conocimos porque somos amigos de amigos. Yo soy de La Pampa pero actualmente estoy en Córdoba estudiando Ingeniería Mecánica. Tomy es de Córdoba y se encuentra en la capital estudiando. En mi caso siempre estuve interesado en la programación y los videojuegos así que cuando nos conocimos empezamos a charlar y se dio la oportunidad de realizar esto.

Tomy: Yo estudio psicología, nada que ver con esto, pero antes estudié otra carrera que se llama Técnico Superior en Desarrollo de Simulaciones Virtuales y Videojuegos. Como tesis de mi anterior carrera tuve que hacer otras aplicaciones con unos compañeros y de ahí tengo experiencia.

-¿Cuándo surgió la idea de hacer "Macrisis" juntos?

Mono: El año pasado empezamos a pensar y la idea original era hacer una aplicación. Pero se complicó porque yo no sé programar mucho y Tomy sabe pero más dedicado a videojuegos. Así que quedó en la nada y a principios de año, entre febrero o marzo, retomamos la idea pero enfocados en hacer un videojuego. De esas charlas surgió la idea de hacer algo de terror. Si uno ve el juego tiene la temática de Slenderman (personaje virtual de terror). Para quienes lo conocen se va a dar cuenta.

-¿Y por qué pensaron en unirlo con la temática social?

Mono: Surgió por la opinión pública, amigos y círculo cercano. Uno entra a Instagram y ve un montón de memes de Macri y de otros políticos entonces tuvimos la idea de combinarlo. Que el personaje sea “Macrisis” y que te persiga. Es para ironizar y también para reírse de la manera en que estamos hoy en día. La idea no es tener una bajada política sino divertirse. Todo se basa en hacer reír a la gente. No queremos transmitir ningún mensaje ni hay nada raro detrás. Solo es para reírnos un poco y me gustaría dejar en claro que no pertenecemos a ningún partido político.

-¿Cuánto tardaron en desarrollarlo?

Tomy: Cuando tuvimos la idea yo ya tenía un prototipo de videojuego en el que algo te persiga. Estaba haciendo otra cosas totalmente diferente pero tenía una programación ya hecha. Desde ese momento tuvimos nuestras pausas porque cada uno tiene sus carreras y necesitamos tiempo para estudiar pero habremos estado aproximadamente unos tres o cuatro meses para hacerlo. Eso incluye el diseño gráfico, la programación y ver todos los detalles que quizás fue la parte que más tiempo nos llevó. En este sentido me gustaría poder agradecer a Poxyclub. Ellos son youtubers que contactamos para usar una canción que crearon. Se llama “Fiesta en el búnker de Macri” y aparece en una parte del videojuego. Queríamos agradecerles por eso.

-¿Cuándo lo subieron y qué repercusiones tuvieron hasta el momento?

Mono: Lo subimos alrededor del 20 de junio. Tiene poco tiempo y no se difundió mucho así que vamos a ver cómo sigue esto. En cuanto a repercusiones la mayoría se rió mucho y le gustó.

Tomy: Hasta ahora tenemos 300 descargas. Para promocionarlo fuimos pegando carteles por todos lados acá en la ciudad de Córdoba con el código QR para que la gente lo pueda descargar. Tuvimos que hacer un montón de cosas pero por suerte a la gente le está gustando. En las calificaciones el máximo son cinco estrellas y nosotros tenemos 4.7. En los comentarios la mayoría son a favor.

-¿Pensaron que algunas personas podían malinterpretar la idea del juego y mezclarlo con la política?

Tomy: Como todo siempre hay alguien que se toma todo muy a pecho y piensa que somos de algún partido político. Ya tuvimos una crítica por eso. Me imagino que a futuro vamos a tener más pero bueno, puede pasar.

Mono: Desde el principio sabíamos que podía pasar. Sólo con el nombre se puede malinterpretar pero lo cierto es que el nombre lo dimos a votación y surgió. Haters hay en todos lados y siempre va a haber opiniones a favor y en contra. Igual también está bueno eso porque capaz nos permite focalizar en algo que por ahí no tuvimos tan en cuenta y mejorarlo. Toda crítica puede ayudar.

-¿Cómo que lo dieron a votación?

Tomy: Fue una encuesta por Instagram. Pusimos varios nombres pero la verdad no me acuerdo cuales eran los demás. Este fue el que quedó elegido por los seguidores y la verdad me parece bastante bueno porque es corto y representa el juego.

-¿Se ven a futuro creando más juegos?

Tomy: Tenemos algunas ideas de aplicaciones para seguir desarrollando con Pugs Inc que es el nombre de nuestra empresa. Pensamos en hacer un dosímetro aprovechando que está de moda todo lo de Chernóbil por la serie. Tenemos muchas cosas en mente pero hay que debatirlas bien. También tenemos que conseguir más gente como diseñadores 3D que nos ayuden porque quizás entre los dos solos es medios complicado y tedioso. Todo depende cómo vayamos evolucionando como empresa y veremos qué cosas van surgiendo.

Mono: Pensando muy a futuro yo creo que sí. Pero eso también va con cada uno de nosotros porque los dos estudiamos carreras distintas. Y tendrá mucho que ver con el empeño que le pongamos a los videojuegos y a las aplicaciones que tengamos pensado hacer. Lo que sí tenemos en claro es que nos gustaría promover la industria de los videojuegos. Está muy bueno porque se usa mucho la imaginación y creo que los argentinos somos muy buenos para eso así que está bueno explotarlo.