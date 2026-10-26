El fútbol argentino vuelve a tener representantes en una de las ceremonias más importantes del calendario internacional. Este lunes 26 de octubre se celebra la edición 2026 del Balón de Oro, el premio que entrega la revista francesa France Football para reconocer a los mejores futbolistas de la temporada. La gala tiene lugar en el London Palladium Theatre, en Inglaterra, y reúne a las principales figuras del deporte.

Entre los argentinos nominados se encuentran Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes integran la lista de candidatos al Balón de Oro masculino. Por su parte, Emiliano "Dibu" Martínez compite por el Trofeo Yashin, la distinción que reconoce al mejor arquero. De esta manera, la delegación nacional tiene presencia tanto en la categoría principal como en uno de los premios individuales más destacados de la ceremonia.

Lionel Messi

La edición de este año tiene un significado especial: coincide con el 70.º aniversario del galardón, creado en 1956. Además, Londres recibe la ceremonia por primera vez, en homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que se convirtió en el primer ganador de la distinción.

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Messi recibió el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Lionel Messi, Lautaro Martínez y Dibu Martínez: sus candidaturas y antecedentes

Lionel Messi llega a esta edición con una marca difícil de igualar: es el futbolista que más veces ganó el Balón de Oro, con ocho estatuillas obtenidas en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023. El capitán de la Selección argentina vuelve a integrar la lista de 30 candidatos después de una temporada en la que también tuvo protagonismo con el Inter Miami y el seleccionado nacional.

Su actuación en el Mundial de 2026 constituye uno de los antecedentes destacados de su candidatura. Messi fue una de las figuras de la Argentina durante el torneo, en el que el equipo alcanzó nuevamente la final. Su presencia entre los nominados mantiene la expectativa por la posibilidad de que amplíe su propio récord y consiga una novena distinción.

Lautaro Martinez

Lautaro Martínez, por su parte, también forma parte de la lista de candidatos al premio principal. El delantero del Inter de Milán tuvo una temporada destacada a nivel de clubes y fue una de las piezas del seleccionado argentino durante el Mundial. Sin embargo, este lunes ya se conoció su ubicación en la clasificación: terminó en el puesto 22 del Balón de Oro 2026. Su mejor resultado histórico en el premio continúa siendo el séptimo lugar que consiguió en 2024.

Dibu Martinez

El tercer representante argentino es Emiliano "Dibu" Martínez, quien compite por el Trofeo Yashin. El arquero, reconocido por sus actuaciones con la Selección argentina y su trayectoria en el fútbol europeo, buscará quedarse con una distinción que ya obtuvo en dos oportunidades, en 2023 y 2024. Su candidatura suma otro motivo de interés para los hinchas argentinos, que siguen atentos a los resultados de la ceremonia.