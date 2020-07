Famosos y millonarios de Estados Unidos pidieron créditos oficiales por la "corona-crisis"

Noticias Relacionadas Kanye West anunció que se postula a presidente de Estados Unidos

Por los efectos económicos de la pandemia del coronavirus, personajes de Hollywood y otros famosos de Estados Unidos pidieron créditos al Estado. En esta lista figuran Kanye West, su cuñada Khloe Kardashian y su socia Emma Grede, Reese Witherspoon, Faith Hill y su marido Tim McGraw, Francis Ford Coppola, el artista plástico Jeff Koons, la firma de ropa de lujo Oscar de la Renta, y hasta el ampuloso y anti Estado Robert Kiyosaki, autor del best seller “Padre rico, padre pobre” y coautor con Trump de otros dos libros que siguen la tónica “vos querés, vos podés”.

Todos ellos figuran en el listado del Departamento del Tesoro de Estados Estados Unidos como receptores de los préstamos que el gobierno norteamericano habilitó para que "pymes" y también organizaciones sin fines de lucro no despidan empleados durante la crisis del coronavirus. En total, Estados Unidos dispuso préstamos por 521.483.817.756 mil millones (sí, más de 500 mil millones de dólares). Y según informó ese organismo, se hicieron público los nombres de quienes recibieron créditos de 150 mil dólares en adelante. El tope máximo son 10 millones de dólares; y se publican por rangos de préstamos, no el número exacto.

Robert Kiyosaki, coautor de libros con Trump. Critica al Estado en su libros, pero también su editorial pidió crédito oficial.

Para que "pymes" y ongs no despidan empleados durante la pandemia, la Reserva Federal de Estados Unidos, dispuso US$ 521 mil millones para créditos.

Así por ejemplo, sorprendió que Kanye West figure con un crédito en el rango de los 2 a 5 millones de dólares. El marido de Kim Kardashian, fan de Trump hasta que estalló en Covid19 y ahora el BlackLivesMatter y hasta quiere ser presidente, lo pidió para su empresa de indumentaria Yeezy, que acusó 104 empleados. La sorpresa del crédito pedido por Kanye West es que él mismo se quejó a Forbes en abril de 2020 cuando publicaron que su fortuna era de mil millones de dólares. El marido de Kim Kardashian dijo que en esa publicación no había nadie que supiera contar bien para West su fortuna es de 1,3 mil millones de dólares.

La marca de lujo Oscar de la Renta está en el listado oficial de empresas que pidieron crédito estatal.

Khloe Kardashian, cuñada de Kanye West, pidió junto con su socia Emma Grede, un préstamo en el rango uno a dos millones de dólares para mantener a los 57 empleados de Good American, la empresa de indumentaria que ambas tienen. Y llamó la atención por ella tiene una fortuna de 40 millones de dólares y, en total, sus hermanas Kim, Kris, Kendall, Kourtney y Kyle suman 1,6 mil millones de dólares. También para una firma del rubro indumentaria, Draper James, su dueña, la actriz Reese Witherspoon recibió un crédito en el rango de los 350 mil a un millón de dólares. Ella tiene a cargo 44 empleados. Otra marca, pero de lujo, como es Oscar de la Renta, recibió un préstamo de entre 2 y 5 millones de dólares.

Khloe Kardashian, tiene US$ 40 millones, pero con su socia Emma Gendre, pidieron un préstamo del Estado.

El artista plástico Jeff Koons también está en el listado. Koons, quien en 2019 vendió por 91 millones de dólares la escultura “Conejo”, y otra de sus piezas icónicas, “Ballerina”, la exhibió Eduardo Costantini en el Malba, logró un crédito de uno a dos millones de dólares. En el caso de Koons, su estudio tiene 53 empleados. Otro artista pero del cine es Francis Ford Coppola, pidió de 5 a 10 millones -el rango máximo de créditos- para el mantenimiento de su bodega con restaurante de cata inclusive, que tiene en Geyserville (California).

Kanye West, según Forbes, posee una fortuna de US$ 1000 millones. Pero pidió un préstamo estatal de hasta US$ 5 millones para no tener que despedir empleados de su empresa Yeezy.

Y otro de los que llamó la atención por estar en el listado es Robert Kiyosaki, ególatra autor del best seller “Padre rico, padre pobre”, y además coautor junto a Donald Trump de dos títulos que siguen esa línea de “vos querés, vos podes”. La empresa, Rich Dad Operating Co, en la que él figura como socio y tiene once empleados, aparece como receptora de un crédito de 350 a un millón de dólares. Los medios de Estados Unidos no lograron que Kiyosaki hable sobre este pedido de préstamo al Estado. Cuando la pandemia golpeó de lleno la economía de Estados Unidos -además de sumar muertos y contagios-, Kiyosaki fue un feroz crítico de las medidas tomadas por la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro para aliviar la crisis. Anti Estado furioso, incluso escribió en Twitter que la política de créditos PPP (Paycheck Protection Program) eran “socialismo para ricos”.

