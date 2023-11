La ex 'Casi Ángeles', Rochi Igarzábal, prepara su tercer disco y hará temporada de verano

Durante su adolescencia, Rocío “Rochi” Igarzábal fue una de las caras más reconocibles de Argentina. Integró el elenco de Casi Ángeles donde interpretó a Valeria Gutiérrez y luego formó parte de Teen Angels, con el que viajó por el mundo. Concluido ese ciclo, viajó a México y ahora volvió para enfocarse en una carrera musical que ya cuenta con dos discos. Con el adelanto de Amor Libre, que Rochi Igarzábal entona junto a Lola Pardo –del grupo Perota Chingó–, inaugura una nueva etapa.

La música fue la alternativa que encontró para expresarse fuera de la actuación.

—¿Qué nos podés contar de este primer adelanto de tu futuro disco?

—Quería abrir un nuevo camino con respecto a lo que viene siendo mi música. Tiene una esencia latina que voy a sostener porque creo que es algo que me representa mucho como cantautora. Y también con lo que a mí me inspira a la hora de trabajar mis canciones. Éste tiene cierta picardía, cierta frescura, un sonido un poco más moderno y minimalista, y algo percusivo muy marcado. A diferencia de Que me hablen de amor, mi anterior disco, va a ser más simple a la hora de componer porque será más concreto.

—¿Qué más se puede adelantar del disco?

—Hay canciones que ya están en mi imaginario, y unas ideas desarrolladas con respecto al concepto del disco. Habrá muchas colaboraciones; ya estoy hablando con artistas que a mí me inspiran y que admiro para que formen parte. Tengo ganas de que sea un disco más colaborativo. Seguramente van a van a ir saliendo singles a partir de este verano.

—En el video de "Amor libre" hay una ternura, para nada inocente, que sobrevuela la canción.

—La palabra ternura me encanta. Pero es una ternura que no es débil, sino que nos lleva a ese lugar del amor sincero. Y esconde las dos cosas: el atreverse a la fuerza y al amor. Con el video busqué eso: lugares donde podemos generar un vínculo desde la transparencia y del cuidado para tratar suavemente al otro. El video trabaja eso: el amor en libertad, que cambia de forma desde la comunicación y el cuidado con el otro.

Rochi Igarzábal y Flor Bertotti en Tel Aviv, en una gira en 2022.

—¿Te sentís más actriz o música?

—Yo creo que soy las dos cosas aunque por momentos quisiera darle más lugar a alguna. Siempre el universo se las ingenia para que esté trabajando las dos a la par. Y creo que hay algo expresivo en esos dos lugares, como si fuesen lenguajes en mí, que siempre estoy trabajando. Se me presentan desafíos en ese sentido y creo que es parte de explorarme a mí misma. Creo que el cantar viene muy conectado con la expresión de mi cuerpo y con lo que transmito actoralmente. Entonces cuando estoy en el escenario interpretando una canción, hay una cuota mía de actriz presente Y cuando estoy como actriz muchas veces hay algo de mi personaje que desarrolla el canto o la música. Entonces creo que vienen muy ligadas.

—Pasaste del amor romántico a una forma más moderna del amor. ¿De dónde viene ese cambio de enfoque?

—Creo que es parte de lo mismo. Es la metamorfosis que atraviesa el amor pero ese enfoque viene más desde un lugar lúdico, desde una composición, un encuentro a la hora de componer con amigos que traen historias y que traen curiosidades o charlas, y sobre eso escribimos canciones. No tiene que ser literalmente algo que me esté pasando a mí, sino que también me gusta inspirarme en vidas paralelas a la mía, o en historias, o en temas. A veces escribo canciones de desamor, súper pasionales y profundas, y no forman parte de mi vida cotidiana. Pero juego a contar distintas historias, realidades, momentos que se integran a mi poesía.

—¿Cómo fue trabajar junto a Lola Pardo?

—Fue muy emocionante. La admiro mucho por su forma de ser artista. Es como una catarata de inspiración, de letras y de música. Es muy amiga de Nico Landa es un gran compositor y amigo mío. Con él compongo mucho y Lola también. Cuando la llamé para esta canción, me acuerdo de que no tenía una estrofa para ella y me puse a componerla antes de que llegue. Como su voz ya de por sí es una voz muy verdadera, le sumó algo muy hermoso a la canción: quedó una charla entre amigas, una charla sincera, entre dos personas que se aman.

—El año pasado anduviste de gira con Felipe Colombo y Flor Bertotti. ¿Qué se siente haber formado parte de algo tan masivo y que sigue vigente?

—Para mí fue muy especial porque sí es muy fuerte formar parte de algo tan masivo y seguir vigente en el corazón de las personas, en el alma, en los recuerdos emotivos de tanta gente. Es un regalo especial que me tocó en esta vida. Muchas veces lloro con las fans o con el público cuando vienen a abrazarme y me cuentan anécdotas de algún momento de su vida en donde alguna canción las o los acompañó. Y me produce mucho amor. Estuvo buena la experiencia de Israel porque fue volver, pero desde un lugar muy distinto, porque yo era mucho más chica cuando fui a las giras con Casi Ángeles y esta vuelta fui como artista más independiente. Poder llevar mi música, cantar una canción mía en un estadio para tanta gente y que la gente la cante. Eso te hace confirmar que hay un público que sigue y acompaña.

En Tel Aviv, en 2022, Rochi Igarzábal, Flor Bertotti y Felipe Colombo.

—¿Sentís que ese pasado que viviste de alguna manera influencia tu presente?

—Por supuesto. Creo que vengo muy ligada a eso y a veces me gustaría que haya un poco más de espacio para lo que es propio, pero entiendo también que a veces uno interpreta personajes que atraviesan al público. Entonces muchas veces me pasa que el público me ve como ese personaje. El desafío es presentar mi trabajo personal, aprovechando ese amor porque la influencia, en definitiva, es positiva.

—¿Qué cosas se vienen en teatro y música?

—La temporada de verano de Permitidos, con dirección de Peto Menahem, y, con un elenco divino. Es una obra de texto, una comedia muy hermosa. Ya estamos empezando con los ensayos y, se estrena el 5 de enero en el Paseo de la Plaza. A la par, voy a seguir componiendo el disco hasta la presentación el año que viene.