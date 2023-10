Rodrigo Moreno dirigió el filme que podría estar en los Oscar

La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas eligió para representar a la Argentina, la película de Los delincuentes, de Rodrigo Moreno. La misma había participado de la sección Un Certain Regard, en Cannes 2023; y giró por festivales como San Sebastián, y Biarritz. En esa gira, se destacaron las virtudes formales de esta película de tres horas de duración, que cuenta la historia de dos empleados bancarios que cometen un robo que les asegure una vida tranquila. PERFIL habló con Rodrigo Moreno, quien dirigió y escribió, Los delincuentes, un proyecto que le llevó cuatro años.

—¿Qué sentís con la posiblidad de llevar la película a los Oscar?

—Es algo fantástico porque es el reconocimiento de colegas, de actores, de técnicos, de músicos, de productores, que son miembros de la Academia. Y obviamente que los colegas hayan decidido que Los delincuentes sea la representante es algo muy halagüeño.

—¿Confiabas en que tendrías esta recepción?

—No creo que sea un tema de confianza. Para nada creía que la película iría a Cannes, que estaría en todos los festivales a los que está yendo, o que representaría a la Argentina en los Oscar. Tampoco que contara con tan buenas críticas locales e internacionales. Fue muy impresionante la recepción que tuvo.

—Trabajaste cuatro años con “Los delincuentes”, ¿ cómo fue ese largo proceso?

—A pesar de haber filmado casi cuatro años, fue un rodaje muy intenso, de mucha concentración, y que todos hicimos con enorme felicidad. Ese proceso fue muy rico, sobre todo en cómo la película se iba modificando permanentemente. La posibilidad de filmar, editar y escribir en órdenes diversos.

—¿Qué es para vos el cine?

—Es una pregunta que exige una meditación muy profunda que no sé si en este momento estoy capacitado para hacer. Me parece que es un arte que desarrolló muy rápidamente un lenguaje, a diferencia de las demás artes. Y está ligada a la tecnología. En este siglo está en conflicto con la forma de consumo del cine y en ese sentido tal vez se haya agotado un poco o la gente se haya agotado del cine, no lo sé. Hoy la mayor parte de las películas se parecen más a las series que al cine. Y a mí me parece que el futuro del cine estriba en la riqueza aún inexplorada de su pasado. Entonces, es como si fuera una especie de mina de oro que todavía guarda mucha riqueza para dar. Y allí creo que radica el futuro, no en las series ni en la adaptación permanente de cómics y programas de televisión.