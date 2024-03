William Shatner saldrá de Buenos Aires en un viaje con fans de la serie

William Shatner, actor que inmortalizó al capitán Kirk en la serie Star Trek, está de celebración, ya que a su cumpleaños número 93 se le complementa el anuncio del lanzamiento de una nueva temporada de la serie de History Channel Inexplicable con William Shatner. En la serie se aborda lo inexplicable, lo misterioso de determinados acontecimientos de la historia. En el marco de ese anuncio, el actor conversó por zoom con César Sabroso como nexo de periodistas argentinos. Fue en ese marco donde anunció o de que vendrá a la Argentina este 2024.

“Este año voy a producir un viaje a la Antártida que empezará en Buenos Aires”, dijo el actor de Viaje a las estrellas. Viajaremos en barco un barco e iremos hasta Ushuaia. Habrá un grupo de aficionados de Star Trek y algunas personas con muchos conocimientos sobre el continente. Yo voy a estar encargado del entretenimiento durante una semana,incluso en Navidad. La idea es ir y descubrir esa parte de nuestro planeta que tan pocas personas conocen”.

Con Bezos al espacio. Además de ese proyecto, Shatner se refirió a su viaje al espacio, propiciado por Jeff Bezos. El actor integró la tripulación del segundo vuelo espacial de Blue Origin, la empresa del dueño de Amazon.

“Mi viaje al espacio hizo que tuviera un foco más afilado sobre algo que ya sabía desde hace muchos años. Había leído un libro hace sesenta años que hacía referencia al calentamiento global, y ya entonces lo tomé muy en serio. Estamos matando a nuestra planeta, y esos momentos en el espacio hicieron que esto fuera todavía más dramático. Tenemos que terminar con el calentamiento global ahora mismo”.

Al Sr. Spok. Durante la charla con zoom con argentinos incluidos, William Shatner hizo referencia a su recientemente fallecido compañero de elenco en Star Trek y amigo Leonard Nimoy, el famoso Sr. Spok para los seguidores de la serie. Y Shatner no se ahorró las emociones a la hora de evocarlo.

“Uno escucha la frase “mejor amigo”, ¿pero qué significa eso? Él fue mi hermano. Nos llevó un tiempo conocernos y darnos cuenta de que teníamos caminos de vida muy parecidos. Muertes, divorcios, deudas, éxito, gloria. Todo eso nos había pasado casi como si le pasara a la misma persona. Él fue mi mejor amigo para siempre, y también mi hermano. Cuando uno está en una posición de estar siempre expuesto al ojo público y se da cuenta de que todo lo que uno diga puede ser usado en tu contra, yo sabía que cualquier cosa que le dijera a Leonard y cualquier cosa que él me dijera a mí era secreto, era sagrado. Y en este negocio de tanta exposición, eso es muy extraño. Por eso su muerte significó mucho más que la de otras personas, incluso de las que me rodeaban. La tristeza fue que en los últimos seis meses de su vida, cuando estaba muriendo, dejó de hablarme y yo nunca entendí por qué. Me dolió mucho. Me dijeron que cuando la gente se está muriendo, no quieren ver a la gente que conocen. Espero haya sido eso, yo lo quería muchísimo”.