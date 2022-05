Censo 2022: qué hacer si el encuestador no pasó por tu casa

Este 18 de mayo se paralizó el país. El operativo por el Censo 2022 relevó a quienes habían realizado el censo digital y a quienes lo hicieron de forma tradicional contestando las 61 preguntas de manera presencial. Ahora con los datos provisorios se sabe que la población argentina es de 47.327.407 personas. No obstante no todo el mundo pudo censarse, ¿Qué se debe hacer en estos casos?

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) definió que hasta el 24 de mayo habrá una semana de recupero del Censo 2022, dando la posibilidad de censar a quienes no fueron encuestados pero dependiendo de la situación es diferente el mecanismo para realizar el censo.

Para quienes no tuvieron la visita de un censista hay tres opciones diferentes para ser contabilizado. La primera opción es esperar al censista durante la etapa de recuperación que es hasta el 24 de mayo.

La segunda opción es realizar el censo digital, la alternativa para realizar el cuestionario vuelve a estar disponible también hasta el 24 de mayo. Una vez realizado el cuestionario, el conteo ya se considera registrado y no es necesario esperar una visita presencial.

Quienes realizaron el censo digital antes del 18 de mayo y no recibieron la visita del censista no deben realizar ningún trámite porque ya se considera registrado. Si no habías contestado el censo digital, no te visitaron y tampoco querés completarlo de manera digital, tenés la posibilidad de comunicarte al 0800 345 2022 para concertar una visita de manera presencial en los próximos días.