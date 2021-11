Ciclo escolar 2021: cuál es el balance y que hay que mejorar en la pospandemia

En un año peculiar a nivel escolar con idas y venidas en la presencialidad, virtualidad o con la modalidad híbrida, ya se vislumbran aspectos a mejorar en el ciclo lectivo 2022.

“Hay que incorporar tecnología, entendimos que no es la solución pero que es una gran oportunidad para restablecer el vínculo”, afirmó Laura Lewin, especialista en educación, quien luego completó: “Si no hay vínculo no hay aprendizaje, el vínculo entre los diferentes actores de la educación es fundamental”.

“Hay que incorporar mucho la alfabetización de las emociones, trabajando las competencias emocionales”, completó la entrevistada. Es importante lograr que los chicos se puedan vincular con sus compañeros entendiendo el contexto.

“Uno de los desafíos tiene que ver con trabajar la parte emocional, hoy los chicos no pueden compartir los útiles y no hay que asociar eso a la pandemia y no al egoísmo”, aseveró la especialista en educación.

Además, según Laura Lewin hay que aprovechar que los chicos están disfrutando ir a la escuela para mejorar la educación de los mismos.