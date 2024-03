"Ciervo zombie": de qué se trata esta enfermedad y cómo evitar contraerla

Hace un tiempo ya que muchas enfermedades que nacen en los animales, son transmitidas a la especie humana. Esto preocupa en los Estados Unidos ante la posibilidad de que se propague la enfermedad del "ciervo zombie".

Se trata de un virus mortal que origina la enfermedad de la caquexia crónica generando cambios en el cerebro y en el sistema nervioso.

Algunos animales comienzan a babear, a tener poca energía y una mirada en blanco, de ahí viene su nombre.

Estos mismos ya afectan a más de 30 estados de América del norte y produce intranquilidad no solo por su avance sigiloso sino también por ser incurable y altamente contagioso.

El patógeno es muy difícil de combatir dado que puede persistir durante años en las superficies al ser resistentes a todo tipo de desinfectantes.

Para evitarlo, se aconseja no consumir el tejido de los ciervos, los alces o los renos ya que podrían infectar a los humanos. Hasta el momento no se detectaron casos en nuestra especie pero no se lo descarta probabilidad de que ésto ocurra en el corto plazo.