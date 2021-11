El hombre gato aseguró que su madre y su tía "siguen vivas" y fueron "secuestradas" .

En la penúltima jornada del juicio por jurado que enfrenta Gilad Pereg, llegó la declaración más esperada: la del imputado por el crimen de su madre y su tía, Phyria Sarussi y Lily Pereg, en enero de 2019. Es la primera vez que el detenido ofrece testimonio desde que comenzó el proceso judicial.

"Ellas siguen vivas. Han sido secuestradas y están en un lugar oscuro del que no pueden salir", comenzó diciendo el hombre gato en su primera declaración judicial desde que fue detenido en su momento. "Me dice que tengo que salvarla, y yo le digo que no puedo porque estoy encerrado", añadió.

Luego, afirmó que "es mentira" que hayan encontrado los cadáveres de las víctimas en el fondo de su casa, ubicada en la localidad mendocina de Guaymallén, y explicó que "fueron plantados" por las autoridades. "La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno. Hicieron un allanamiento y no encontraron nada y justo el sábado encontraron el cuerpo”.

Desalojan al "hombre gato" del juicio por doble femicidio por maullar sin parar

"Me culpan porque no habito en el mundo de ustedes, porque vivo en forma precaria. Yo siempre he querido a mi madre y a mis hijos (sus gatos). Jamás podría hacerles algo", destacó Pereg.

Mientras se debate la inimputabilidad de Pereg, ya que la defensa pide que cumpla condena en un psiquiátrico y la fiscalía sostiene que debe recibir la condena de prisión perpetua efectiva.