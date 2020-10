Saturados de cifras

Acaba de publicarse un nuevo libro del escritor francés Édouard Levé. El último de sus libros que quedaba pendiente de traducción al castellano y publicación en Argentina.

Este nuevo libro se llama "Diario" y es título promueve un equívoco, porque no se trata de un diario personal en absoluto. No es el libro de Levé sino un libro compuesto por noticias de diarios. Un poco a la manera de aquel libro de Wilcock llamado "Hechos inquietantes". Pero con una diferencias sustancial en cuanto al procedimiento de Édouard Levé en este libro. Que es que Levé va poniendo las noticias, va narrando esos hechos que aparecieron en las noticias, pero quitandole por completo todas las referencias locales, quitandole por completo todas las referencias concretas.

De esa manera, los hechos se presentan como hechos generales y producen un efecto muy particular porque al no tener un anclaje concreto cada vez; en vez de parecer más abstractos o más remotos parecen más cercanos y más reconocibles.

Por otra parte, esta modalidad de presentación de los hechos, insisto sin los nombres y las referencias concretas, produce un efecto particular, diría un efecto de alivio ante un cierto estado de cosas. Me refiero por este estados de cosas a una tendencia acentuada a discutir cada vez más a las personas y no sus ideas. Atacar los nombres y no los argumentos, no la refutación de los argumentos. Superpoblar las informaciones con anécdotas particulares, eventualmente significativas, pero siempre particulares; cuyo carácter o valor de generalidad desconocemos.

Saturar las informaciones y, por lo tanto, nuestras vidas cotidianas de cifras y cifras a las que ya no sabemos muy bien a qué corresponden. Si nos están hablando de personas que se enfermaron. Si nos están hablando de personas que están sanas pero portan el virus. Si nos están hablando de personas que han muerto con covid o por covid. Si nos están hablando de los muertos del día o de los muertos de la semana o si nos están reponiendo los muertos de hace un mes o de hace dos meses.

Saturado de particularidades de cuya significación estamos cada vez más perdidos, el libro de Édouard Levé llamado "Diario". Esta serie de narración de noticias sin particularidad produce no solo una fascinación literaria sino también una sensación de alivio.