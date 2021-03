Abrió un nuevo mercado gastronómico en Villa Crespo

Este martes 30, Villa Crespo recibió un mercado gastronómico ubicado en Thames al 700. Se trata del Mercat Villa Crespo, que en 2.700 m2 tiene espacios de productores locales y hasta un auditorio.

Marcelo Pirogovsky, uno de los creadores, cuenta: "La idea surgió de viajar. Creo que el espacio ideal para conocer realmente un lugar y su cultura, para saber cómo o qué se come, es el mercado. No un supermercado ni un restaurante. En el mercado es donde está la identidad, es donde la gente va a comprar. Sobre todo si es para el abastecimiento local. Y cada vez que volvía de algún viaje pensaba que no podía ser que acá, en Buenos Aires, no hubiera uno. Entonces dije "¡vamos a hacer un mercado!". Fue un acto de locura total.”

A partir de un proceso de curaduría detallada, Mercat logró reunir a 27 emprendedores que con sus productos representan los alimentos típicos de la identidad argentina con una visión innovadora. El propósito es una comercialización directa y sin intermediarios. La idea es generar un comercio más justo acercando el consumidor al productor directo para que este dé a conocer su variedad de propuestas y cuente quiénes son y cómo crearon el producto.

Hay desde café hasta el primer local con bebidas frías y calientes y platos dulces y salados con chocolate. También helados plant based y sin gluten, comida rápida vegetariana, pastelería y comida italiana o asiática, entre otras opciones. También quesos “al despacho”, donde solo estarán a la venta los quesos, jamones y salames que el curador considere que están en su punto justo, panadería orgánica y una de cultura judía, con panes y dulces típicos.

Habrá gran variedad de alimentos de todo el mundo, saludables y de nicho: aceites de hongos, trufas, y variedades de sirachas. Todos los productos de dietética y especias, también permitirán armar bowls de acaí dulces y salados personalizándolos con distintas bases y toppings. Hay cerveza tirada, un wine bar y hasta un bazar.

Con la idea de que Mercat sea el mercado referente argentino en el mundo, como el Chelsea Market de Nueva York, el Eataly en Italia o el Borough Market en Londres, se pensó este proyecto que llevó cuatro años de desarrollo.

"Con Mercat mejoramos la idea del clásico mercado abastecedor que existe en el mundo, porque creamos un segundo piso en el que generamos contenido. Entonces no es solamente dedicarse a la comercialización sino, también, a llevar adelante ideas y proyectos. Es hacer un poco más todavía para que sea un espacio concentrador y cultural. Creo que Mercat es la evolución de la gastronomía", dice Pirogovsky.

El arquitecto Diego Santo es el responsable de la imagen general de Mercat y de la curaduría estética de cada local, en la que -si bien cada locatario tuvo libertad en su espacio- se continuó un lineamiento común respetando el estilo del mercado. Están planificando otra sede en Caballito. La sustentabilidad es otro de sus compromisos: además de modificar la costumbre de los cubiertos plásticos por vajilla reutilizable, intentan "minimizar el uso de materiales plásticos en general", para lo cual se crearon convenios con diferentes entidades.

C.F.E. / DS