Alberto Samid ya no le tiene "bronca a Mauro Viale": qué dice su nueva tarjeta personal y sus consejos para Alberto Fernández

El autodenominado "Rey de la Carne", Alberto Samid, hizo pública en redes sociales su nueva tarjeta personal donde dejó de referirse a su riña con Mauro Viale y explicó el por qué de esa decisión. Dólar, importaciones, exportaciones y peronismo de cara al 2023 fueron algunos de los temas que recorrió en diálogo con PERFIL.

"Hincha de Boca, Hincha de Gardel, Hincha de Ford y le tengo bronca a Mauro Viale", rezaba la tarjeta que Samid repartía desde el enfrentamiento con el periodista en 2002. La muerte de Viale, sin embargo, hizo que reformule aquel popular enunciado.

"Lo saque por respeto a Mauro que ya no está con nosotros, me parecía que era una falta de respeto a él y su familia”, se sinceró el ex vicepresidente del Mercado Central con este medio.

En su nueva tarjeta, Samid hace un racconto de las ocupaciones que tuvo a lo largo de su vida: Secretario de Obras Públicas, Bombero, diputado provincial y ganadero, entre otros. También recuerda los años que pasó en prisión "por defender la mesa de los argentinos".

Les presento mi nueva tarjeta personal. Espero que les guste pic.twitter.com/rLsrlNLOVp — Alberto Samid (@soyalbertosamid) June 7, 2022

“A mí no me pudieron ganar tres campeones mundiales: Kasparov, Topalov y Karpov. Y tuve reconocimiento por eso”, remarca sobre su conocido empate en tablas con los históricos referentes del ajedrez.

No todo es pasado, sin embargo, para Alberto Samid. También habló de la frase del CEO de La Anónima, Federico Braun, sobre la remarcación de precios, el dólar, la renta inesperada y la relación entre la dupla presidencial Alberto Fernández- Cristina Fernández de Kirchner.

Samid habló de la inflación, la falta de gasoil e YPF

Luego del chiste que Federico Braun hizo en el encuentro por los 20 años de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) sobre qué hace con la inflación de los precios, Samid manifestó: “Lo vi como un tipo sincero, que dijo la verdad, que se la pasa remarcando todos los días. Lo tomaron por sorpresa y dijo lo que hace todos los días".

También habló sobre los 100 años que el último viernes cumplió YPF y cuestionó a Pablo González, el presidente de la empresa nacional. "No mencionó la falta de gasoil en las provincias , ponderaba las ganancias de la empresa. Hay provincias que no pueden levantar la cosecha y me parece una falta de respeto”, dijo.

“Hay que ir a la frontera y ver como los camiones cisterna se llevan el combustible. Ese es un problema de Gendarmería que se ha vuelto corrupta”, polemizó sobre la escasez de combustible en el país.

Alberto Samid habló del dólar

-¿Tenes tiempo para hablar"- consulta Samid antes de comenzar a enumerar, desde su visión, cuál es uno de los problemas centrales de la economía nacional.

Inmediatamente instala un tema: terminar con "esto de tener dos, tres y cuatro dólares”. “Nos roban los importadores, que dibujan que compran muchas más cosas”, define, antes de empezar a justificar su afirmación.

"Nosotros compramos bananas a Ecuador, a pesar de que tenemos banana. ¿Por qué? Gastamos por año 200 millones de dólares. La banana sale 100 millones. Yo lo sé porque fue vicepresidente del Banco Central. Lo hacen figurar que compran 200 millones , pagan los dólares acá a 100 mangos, reciben el billete allá, lo cambian acá y la banana les sale gratis”, ejemplifica, postulando que el pedido de dólares para importar "se dibuja" para quedarse con la moneda norteamericana.

Qué dice la encuesta más cercana al kirchnerismo sobre la imagen de Alberto Fernández

El autopercibido "Rey de la Carne", que fue condenado en abril del 2019 por asociación ilícita y recuperó la libertad este año, es un torrente de palabras. Desde su visión, quienes se hacen con grandes masas de dólares montan distintos mecanismos para llevarlo adelante a través de la compra de "dólar barato" a precio oficial.

“Ahora se compraron 500 aviones, que salen millones de dólares. El gobierno les daba los dólares a 100 mangos, cuando llegaban los aviones acá, te lo cuento porque yo tengo un vehículo y tengo contactos, los mecánicos le decían “compraste esta porquería”. Y valían 500 lucas, porque estaban todos rotos. Se ganaban 3 palos verdes y el avión”, agrega.

Samid, sobre las exportaciones: “El gobierno no conoce nada del campo”

Cuando es consultado sobre la rosca política y los temas de coyuntura que involucran a la justicia, Samid no opina. Prefiere dar su visión de por qué el dólar es uno de los principales problemas nacionales, describiendo cómo funciona y tentando a cualquier funcionario de justicia que lo vea o lo lea para que lo llame a declarar.

“Para mi si Cristina y Alberto se arreglan es neutro, en siete u ocho meses se puede terminar con el problema económico que tenemos, pero seguimos equivocando el diagnóstico”, sostiene.

Inmediatamente habla sobre las exportaciones, un tema de agenda que incluye la histórica pelea entre el oficialismo, el campo y las retenciones, de quien Alberto Fernández confesó sus ganas de aumentar, aunque desde su visión, no pueda por las trabas en el Congreso.

Martín Cabrales: "Me va mejor que en el gobierno de Mauricio Macri"

"El que exporta falsea hoy el 30%. Lo estamos viendo permanentemente en barcazas que se llevan la mercadería. Único país que contrabandea cereales por este jueguito del dólar. El 30% que exportamos no figura en ningún lado. El exportador trata de cubrirse y allá recibe el billete entero, no la mitad como acá”, relata.

Para Samid, exportadores e importadores se rigen por el valor del dólar para conseguir mayores rendimientos. “El importador también falsea ese 30%. Si el gobierno dejara un solo dólar, tendría 30% más de recaudación y 30% menos que tendría que poner a los importadores”, dice.

Por eso explica que en Argentina sólo se usa el 35% del territorio para sembrar y se deben tomar dos medidas para aumentar esta producción. "Si el gobierno saca las retenciones y paga le cobra al importador lo que vale el dólar, va a sembrar hasta el último centímetro”, dice, para luego agregar que "tenemos que salir a laburar las 24 horas con los tractores".

En contra de las retenciones al campo y consultado sobre el proyecto de ley de renta inesperada que envió al Congreso el Gobierno Nacional, Samid manifestó que se debe gravar "a la minería, el litio, la pesca, el petróleo y el gas”

Peronismo 2023

Consultado sobre el escenario electoral y la posibilidad del Frente de Todos de ser reelegido en 2023, Samid ve un panorama negativo para el oficialismo si no se realizan cambios radicales en la política económica.

“Si seguimos con esta política somos boleta, perdemos la nación y ganamos la provincia de Buenos Aires. Hay que cambiarlo este año porque el que viene van a decir que es por las elecciones”, concluyó.

GI/fl