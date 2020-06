Bajó un 30% la cantidad de fallecidos por siniestros viales en la Ciudad

Con un registro de 103 víctimas fatales en siniestros viales durante 2019 en la ciudad de Buenos Aires, se percibe un descenso del 30% respecto a 2018. A su vez, el el porcentaje más bajo en los últimos 10 años. El porcentaje, además, representa el 29,5% respecto al promedio 2015-2018, y el 33% en relación con 2015, año que fue tomado como línea de base. La tasa de mortalidad de la Ciudad, en tanto, es de 3,6 fallecidos cada 100.000 habitantes y se encuentra por debajo de las observadas a nivel nacional.

Bajar la tasa de víctimas fatales en siniestros viales fue una de las premisas de la primera gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Para ello, una de las medidas que impulsó fue el desarrollar del Plan de Seguridad Vial de la Ciudad que tenía por objetivo disminuir, al menos, un 30% este tipo de víctimas fatales en 2019. Para alcanzar este objetivo se trabajó sobre cuatro ejes fundamentales: infraestructura; control y legislación; educación vial y concientización, y compromiso ciudadano.

Los datos fueron dados a conocer en por la Secretaría de Transporte y Obras Públicas porteña, en el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial.

Cómo se pueden reducir los errores humanos en los accidentes viales

Del informe se desprende que en relación al tipo de usuario fallecido, casi la mitad fueron motociclistas (47%) seguidos por los peatones (33%), ocupantes de automóvil (12%), ciclistas (7%) y pasajeros del transporte público (1%). Es decir que casi nueve de cada diez fallecidos en siniestros viales eran usuarios vulnerables. Los siniestros de tránsito siguen siendo la causa principal de muerte en jóvenes. El 60% de las víctimas fatales tenían entre 15 y 44 años de edad; y la edad promedio de los fallecidos es de 37 años.

“Los siniestros viales se pueden evitar. La mayoría de ellos siempre se relacionan con excesos de alcohol y velocidad o por no respetar los semáforos. Situaciones que se pueden evitar sin problemas”, aseguró Viviam Perrone, integrante de la Asociación Madres del Dolor. “Lo hechos viales son la peor pandemia en la Argentina. Son la primera causa de muerte en nuestro país. Tenemos que lograr que la Justicia considere como un delincuente a quien no respeta la ley cuando maneja un auto y ocasiona la muerte de una persona. Debe recibir una sanción como un delincuente, no solo una pena de tres años en suspenso o realizar un curso”, agregó.

En cuanto a los factores que se asociaron a la disminución de las víctimas fatales, según explicaron desde la Secretaría de Transporte de la Ciudad se trabajó tanto en la concientización de los peatones como en el transporte público. En este último caso, por ejemplo, con capacitaciones para 1020 choferes de colectivos. También se colocó infraestructura en puntos clave para que colectivos reduzcan su velocidad a 30 km/h. También se reforzó el control de cruces en rojo, y se implementaron controles móviles de velocidades máximas y retención de licencias. Las víctimas fatales en los corredores intervenidos, especialmente los puntos cercanos a zonas de trasbordo y avenidas, bajaron a cero. Luego de las intervenciones los excesos de velocidad bajaron al 7%, mientras que la proporción de colectivos cruzando en rojo bajó al 19%.

Por su parte, la baja en el número de motociclistas fallecidos se asocia con un aumento de los controles en un 1551% respecto a 2016. Se contralaron unas 473 motos por día, el 73% del parque total, mientras que el uso del casco supera el 80% en los motociclistas. Además, se sumaron controles de alcoholemia en los puestos exclusivos para motos.

Las principales víctimas en siniestros de tránsito son motociclistas

La baja en muertes de ocupantes de autos se asocia, por su parte, con un incremento en la presencia de Agentes de Tránsito y de los controles de alcoholemia, que aumentó más del 150%. Otro factor tuvo que ver con una mayor exigencia en el examen de otorgamiento de licencias. Sobre este punto, desde esta oficina gubernamental adelantaron que casi el 9% de los posibles conductores no aprueban el examen la primera vez que intentan sacar el carnet. También se observa un incremento del 4% en el uso del cinturón.

“Hoy podemos ver el resultado de años de trabajo a través de una política integral: cumplimos con el compromiso y se redujo el 30% de las muertes en siniestros viales, lo que representa la cifra más baja en los últimos diez años. La seguridad vial va a seguir siendo nuestra prioridad y vamos a continuar trabajando junto a las ONG´s de familiares de víctimas y los vecinos y vecinas de la Ciudad para que nadie más tenga que atravesar una pérdida que puede evitarse”. Juan José Mendez, secretario de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad de Buenos Aires.