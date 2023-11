Bondy Gamer, el micro escolar convertido en sala de videojuegos con un fin solidario

Cuando era chico, su fanatismo por los juegos de consola llevaron a Luis Fuentes a esperar varias horas para alquilar una “Play” y poder jugar otras tantas, frente a un viejo televisor de tubo que había en un local del pueblito del interior de su Uruguay natal en el que pasaba sus vacaciones de verano e invierno.

A tal punto llegaban sus ganas de jugar en aquel ciber de Uruguay que alquilaba las PS 1 por hora cuando tenía 11 años que, 27 años después, no solo llegó a tener su propio local de juegos electrónicos y flippers en el barrio de Constitución –CyberPlay 1420–, sino que además creó el Bondy Gamer (en Instagram @bondy_gamer).

Se trata, en definitiva, de un colectivo escolar transformado en un verdadero local de “jueguitos y fichines” en el que los niños, y no tan niños, pueden jugar con los últimos modelos de consolas de juegos, simuladores de autos de competición, pistas de baile –Pumpit Up–, flippers, juegos de realidad virtual, y las tradicionales máquinas Arcade, con más de 10 mil juegos cada una en los que figuran juegos tales como Mario Bros, Pac-Man, Galaxia, Sonic y Sega, entre otros.

Si bien ya existen algunas propuestas similares que transitan las calles, es decir, colectivos adaptados para celebrar diferentes ocasiones como despedidas de solteros o cumpleaños tradicionales, lo cierto es que el Bondy Gamer es el primero en su tipo que se encuentra equipado con juegos de consolas o simuladores de última generación.

Dedicado principalmente a los más chicos, Fuentes explicó que también puede ser utilizado por adultos, que quieran jugar a los clásicos “fichines” con sus amigos, tal como ocurrió el fin de semana pasado, cuando el Bondy Gamer se instaló en la puerta de la casa de Romina Uhrig y disfrutaron algunos de los integrantes de la última edición de Gran Hermano, tales como Alfa, la propia Romina o los futuros padres de mellizos, Daniela y Thiago. Otra de los personajes de la TV que también requirió los servicios del Bondy Gamer fue Vicky Xipolitakis, quien celebró el cumple de su pequeño hijo Salvador junto con sus compañeritos de jardín. También, y apuntando a un nicho de negocios diferente, algunas empresas de eventos ya requirieron los servicios de la iniciativa de Luis.

Sobre el nacimiento del Bondy Gamer, Fuentes contó que surgió como “una consecuencia directa del local de juegos que tengo y en el que comencé a festejar cumpleaños gamer”, aseguró el joven emprendedor. “Con el tiempo, muchos padres me pedían festejar en el local, pero como algunos conocidos vivían lejos y no podían venir a la ciudad para festejar el cumple de sus hijos, pensé en el desarrollo del Bondy como una buena alternativa. Si no podían llegar hasta Constitución, barrio en el que se encuentra CyberPlay, por qué no llevarle el local a la puerta de su casa”, contó Fuentes, en su charla con PERFIL. “La idea comencé a desarrollarla en julio del año pasado, después compré el micro, y en apenas tres semanas armé el Bondy Gamer con todas las máquinas de juegos”, agregó.

Según explicó Luis, en el Bondy pueden jugar hasta 27 chicos, o grandes, al mismo tiempo y sin molestarse. El servicio que ofrece también incluye la tradicional mesa de festejos de cumpleaños.

Respecto a los valores que maneja Fuentes, el precio por dos horas y diez minutos es de 150 mil pesos.

Pero más allá de esta modalidad, Fuentes tiene pensado dar un paso más y franquiciar la marca para que pueda llegar al interior del país. “Otra posibilidad que barajamos es alquilar el micro con todo el equipo”, aseguró.

Respecto a la modalidad de uso del Bondy, Fuentes explicó que el “Bondy se instala frente a la casa del cumpleañero o de quien requiera los servicios. No circula en ningún momento con los chicos o personas arriba. Cuando llega a su destino conectamos el generador de corriente que llevamos o ‘tiramos’ un cable de casi 40 metros para conectarlo a la corriente eléctrica de la casa”.

Veta solidaria. Más allá de alquilar el micro para poder celebrar cumpleaños o pasar una tarde con amigos, Fuentes contó que el Bondy Gamer es gratis para comedores escolares y sociales o instituciones que contengan a niñas y niños con capacidades especiales o en situación de riesgo. Del mismo modo que para quienes quieran ir a jugar en su local de la avenida Entre Ríos 1420 y no cuenten con los recursos para pagar las fichas. En este caso, Luis aseguró que la persona o el chico que lleve juguetes, alimentos no perecederos, pañales o ropa en buen estado, que luego serán donados a iglesias o centros carenciados, jugarán de manera gratuita en su local.